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Дэвид Духовны работает над вторым студийным альбомом

11:45 20.12.2016
Дэвид Духовны. Фото с сайта kinopoisk.ru
Дэвид Духовны. Фото с сайта kinopoisk.ru

Звезда «Секретных материалов», актер Дэвид Духовны приступил к работе над своим вторым студийным альбомом.

Об этом артист сообщил подписчикам своих страничек в социальных сетях, разместив фотографию, сделанную в звукозаписывающей студии. Снимок он подписал просто: «Записываю вокал для нового альбома». Никаких подробностей грядущего релиза Духовны не сообщил.

Готовящийся лонгплей станет второй полноформатной работой актера. Свой дебютный альбом «Hell or Highwater» Духовны выпустил в мае 2015 года, получивший в целом позитивные отзывы в прессе. В поддержку альбома актер дал серию концертов в США и Европе.

На 2017 год у Духовны уже запланирован гастрольный тур по США и объявлены даты выступлений в феврале и марте. Как актер он сейчас более или менее свободен, он занят только в возрожденных сериалах «Секретные материалы» и «Твин Пикс».
 

Темы: Актеры и актрисы зарубежного кино, Звезды зарубежного кино, Музыка в мире, Персоны и события в мире музыки
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