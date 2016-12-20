Дэвид Духовны работает над вторым студийным альбомом

Звезда «Секретных материалов», актер Дэвид Духовны приступил к работе над своим вторым студийным альбомом.

Об этом артист сообщил подписчикам своих страничек в социальных сетях, разместив фотографию, сделанную в звукозаписывающей студии. Снимок он подписал просто: «Записываю вокал для нового альбома». Никаких подробностей грядущего релиза Духовны не сообщил.

Готовящийся лонгплей станет второй полноформатной работой актера. Свой дебютный альбом «Hell or Highwater» Духовны выпустил в мае 2015 года, получивший в целом позитивные отзывы в прессе. В поддержку альбома актер дал серию концертов в США и Европе.

На 2017 год у Духовны уже запланирован гастрольный тур по США и объявлены даты выступлений в феврале и марте. Как актер он сейчас более или менее свободен, он занят только в возрожденных сериалах «Секретные материалы» и «Твин Пикс».

