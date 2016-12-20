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Фильмы о супергероях стали самыми популярными в 2016 году

11:26 20.12.2016
Кадр из фильма «Отряд самоубийц»
Кадр из фильма «Отряд самоубийц»
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Фильмы о супергероях оказались самыми популярными в уходящем году согласно статистике, собранной крупнейшим сетевым кинокаталогом IMDb.

Портал опубликовал рейтинг самых популярных фильмов 2016 года и первую пятерку заняли киноленты, снятые по мотивам комиксов о супергероях и суперзлодеях.

Первую строчку занял фильм режиссера Дэвида Эйра «Отряд самоубийц», рассказывающий о команде суперзлодеев, нанятых властями для выполнения миссии, связанной с существенным риском для жизни. На втором месте расположилась лента «Первый мститель: Противостояние» о супергерое Капитане Америка.

Замыкает тройку самых популярных фильмов года «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Далее следуют «Дэдпул», «Люди Икс: Апокалипсис», «Книга джунглей», «Великолепная семерка», «Охотники за привидениями», «Варкрафт» и «Тарзан. Легенда».

При составлении данного рейтинга портал учитывал данные о том, как часто пользователи Сети просматривали страницы с теми или иными кинолентами. Аудитория IMDb составляет более 250 миллионов посетителей в месяц.

Темы: Кино, Кино в мире, Рейтинги
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Комментарии читателей
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20.12.2016, 18:36
Гость: когда то их осудят

тех кто всю эту дрянь покупает и показывает у нас на экранах!потому у нас в России не приживёться эта грязь как в дебильной америке,для кого эти растленки и сняты!
20.12.2016, 16:14
Гость: фильм режиссера Дэвида Эйра «Отряд самоубийц»,

И вы считаете наши дети должны смотреть эти поганые фильмы? А потом удивляемся, что у нас подростки стали жестокими и некоторые кончают жизнь самоубийством! Это просто враги наши показывают такие фильмы детям!
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