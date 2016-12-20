Фильмы о супергероях стали самыми популярными в 2016 году

Фильмы о супергероях оказались самыми популярными в уходящем году согласно статистике, собранной крупнейшим сетевым кинокаталогом IMDb.

Портал опубликовал рейтинг самых популярных фильмов 2016 года и первую пятерку заняли киноленты, снятые по мотивам комиксов о супергероях и суперзлодеях.

Первую строчку занял фильм режиссера Дэвида Эйра «Отряд самоубийц», рассказывающий о команде суперзлодеев, нанятых властями для выполнения миссии, связанной с существенным риском для жизни. На втором месте расположилась лента «Первый мститель: Противостояние» о супергерое Капитане Америка.

Замыкает тройку самых популярных фильмов года «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Далее следуют «Дэдпул», «Люди Икс: Апокалипсис», «Книга джунглей», «Великолепная семерка», «Охотники за привидениями», «Варкрафт» и «Тарзан. Легенда».

При составлении данного рейтинга портал учитывал данные о том, как часто пользователи Сети просматривали страницы с теми или иными кинолентами. Аудитория IMDb составляет более 250 миллионов посетителей в месяц.