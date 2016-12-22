В Москве предложено установить мемориальную доску актеру Вячеславу Шалевичу

В Москве может появиться мемориальная доска актеру Вячеславу Шалевичу, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

С таким предложением выступил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. Он предложил установить мемориальную доску на доме, где жид Шалевич.

Чиновник отметил, что Шалевич был талантливым актером. «Мы часто встречались в театральном кругу, в Вахтанговском театре, на разных наших клубных встречах. Много о чем говорили. Он очень хороший человек, очень порядочный, талантливый артист», - сказал Герасимов.

Вячеслав Шалевич скончался 21 декабря в одной из столичных клиник на 83-м году жизни. Актер будет похоронен на Ваганьковском кладбище Москвы 23 декабря. Прощание с актером состоится в помещении театра им. Вахтангова.