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В Москве предложено установить мемориальную доску актеру Вячеславу Шалевичу

17:57 22.12.2016
Вячеслав Шалевич. Фото с сайта kino-teatr.ru
Вячеслав Шалевич. Фото с сайта kino-teatr.ru
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В Москве может появиться мемориальная доска актеру Вячеславу Шалевичу, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

С таким предложением выступил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. Он предложил установить мемориальную доску на доме, где жид Шалевич.

Чиновник отметил, что Шалевич был талантливым актером. «Мы часто встречались в театральном кругу, в Вахтанговском театре, на разных наших клубных встречах. Много о чем говорили. Он очень хороший человек, очень порядочный, талантливый артист», - сказал Герасимов.

Вячеслав Шалевич скончался 21 декабря в одной из столичных клиник на 83-м году жизни. Актер будет похоронен на Ваганьковском кладбище Москвы 23 декабря. Прощание с актером состоится в помещении театра им. Вахтангова.

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Персоны и деятели российского кино
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