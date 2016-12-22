]]> ]]>
Главная Кино Новости

«Кинотавр» открыл прием заявок на конкурс в 2017 году

11:15 22.12.2016
Материалы по теме:

Организаторы открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» объявили даты проведения конкурса в 2017 году.

28-й по счету кинофестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи с 4 по 11 июня следующего года. Кроме того объявлен прием заявок на участие в основной конкурсной программе и конкурсе «Короткий метр».

Как сообщается на сайте киносмотра, с 2017 года в регламент конкурса «Короткий метр» внесены изменения. Со следующего года в на участие в этой программе фестиваля могут претендовать фильмы, хронометраж которых составляет не более 25 минут.

Как и в предыдущие годы, основной площадкой «Кинотавра» станет Зимний театр. В 2016 году на участие в основном конкурсе было подано 75 заявок, а в конкурсе короткого метра — 380. Призером «Кинотавра» стала работа режиссера Оксаны Карас «Хороший мальчик».

Темы: Кинотавр, Кино, Кино в России
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.