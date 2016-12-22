«Кинотавр» открыл прием заявок на конкурс в 2017 году

Организаторы открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» объявили даты проведения конкурса в 2017 году.

28-й по счету кинофестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи с 4 по 11 июня следующего года. Кроме того объявлен прием заявок на участие в основной конкурсной программе и конкурсе «Короткий метр».

Как сообщается на сайте киносмотра, с 2017 года в регламент конкурса «Короткий метр» внесены изменения. Со следующего года в на участие в этой программе фестиваля могут претендовать фильмы, хронометраж которых составляет не более 25 минут.

Как и в предыдущие годы, основной площадкой «Кинотавра» станет Зимний театр. В 2016 году на участие в основном конкурсе было подано 75 заявок, а в конкурсе короткого метра — 380. Призером «Кинотавра» стала работа режиссера Оксаны Карас «Хороший мальчик».