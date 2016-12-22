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Гоша Куценко завязывает с актерской профессией

14:30 22.12.2016
Гоша Куценко. Фото с сайта kinopoisk.ru
Гоша Куценко. Фото с сайта kinopoisk.ru
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Гоша Куценко разнообразил свою деятельность и переквалифицировался из актеров в режиссеры.

Сенсационное заявление было сделано на пресс-показе семейной новогодней комедии «Елки-5» в Санкт-Петербурге. «В чем трудности актерской профессии… Мне в следующем году будет 50 лет, и я бы с удовольствием завязал с ней. Я хочу отказаться от нее, потому что она губит людей. Я хочу уйти в режиссуру и не заниматься больше актерством», - цитирует слова Куценко Life.ru.

Примечательно, что Гоша Куценко уже успел зарекомендовать себя в качестве режиссера — в декабре 2016 года вышел в прокат его фильм «Врач». По сюжету, Юрий Михайлович работает нейрохирургом в городской больнице. Его день состоит из операций, осмотров больных, попыток выбить квоты на размещение пациентов. Каждый день он оглашает людям страшные диагнозы и, словно мольбы о помиловании, выслушивает вопросы о том, есть ли хоть какая-нибудь надежда. Его преследует один страшный образ — человека, обреченного на неподвижную и бессмысленную жизнь в состоянии «овоща». Этих несчастных людей он тоже вынужден наблюдать едва ли не каждый день.

Накануне схожее с куценковским заявление сделал Эмир Кустурица. Во время своей пресс-конференции в Москве, приуроченной к выходу его фильма «По млечному пути», Кустурица признался, что ему больше импонирует режиссерская работа, нежели актерская.

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
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Комментарии читателей
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22.12.2016, 18:28
Ну и что

с того, что "кривляется за бабло"? Вы забыли уточнить, что это "кривляние за ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ деньги", для заработка которых простым смертным нужно работать как минимум в 100 раз больше. Просто Куценко КРУПНО ПОВЕЗЛО в жизни, его много снимали, за это ПРЕВОСХОДНО платили.
Какой здравомыслящий человек откажется ЗАКОННО заработать БОЛЬШИЕ деньги НЕ ОСОБО себя утруждая? :)
22.12.2016, 18:23
Словарный запас

у автора статьи поражает воображение. Других слов, кроме уголовной "фени" автор не знает?
Или автор совсем недавно "откинулся"? Где "чалился", там и русский язык учил?
22.12.2016, 17:48
Герберт

А есть с чем завязывать? Кривляние перед камерой в третьесортных фильмах исключительно за бабло - еще не актерство..
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