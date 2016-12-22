Гоша Куценко завязывает с актерской профессией

Гоша Куценко разнообразил свою деятельность и переквалифицировался из актеров в режиссеры.

Сенсационное заявление было сделано на пресс-показе семейной новогодней комедии «Елки-5» в Санкт-Петербурге. «В чем трудности актерской профессии… Мне в следующем году будет 50 лет, и я бы с удовольствием завязал с ней. Я хочу отказаться от нее, потому что она губит людей. Я хочу уйти в режиссуру и не заниматься больше актерством», - цитирует слова Куценко Life.ru.

Примечательно, что Гоша Куценко уже успел зарекомендовать себя в качестве режиссера — в декабре 2016 года вышел в прокат его фильм «Врач». По сюжету, Юрий Михайлович работает нейрохирургом в городской больнице. Его день состоит из операций, осмотров больных, попыток выбить квоты на размещение пациентов. Каждый день он оглашает людям страшные диагнозы и, словно мольбы о помиловании, выслушивает вопросы о том, есть ли хоть какая-нибудь надежда. Его преследует один страшный образ — человека, обреченного на неподвижную и бессмысленную жизнь в состоянии «овоща». Этих несчастных людей он тоже вынужден наблюдать едва ли не каждый день.

Накануне схожее с куценковским заявление сделал Эмир Кустурица. Во время своей пресс-конференции в Москве, приуроченной к выходу его фильма «По млечному пути», Кустурица признался, что ему больше импонирует режиссерская работа, нежели актерская.