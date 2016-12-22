Мединский стал «Человеком года» за помощь в съемке фильма «28 панфиловцев»

Министр культуры РФ Владимир Мединский получил звание «Человек года» от Русского биографического института, сообщается на сайте организации.

Данная премия была присуждена Мединскому «за активное участие в создании фильма «28 панфиловцев». Сам Мединский отметил, что данная награда принадлежит ведомству, которое совместно с Фондом кино занималось поддержкой российского кино.

Русское биографическое общество также наградило президента России Владимира Путина в номинации «Государственная политика» и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в номинации «Религия».

Награда за международные отношения была присуждена посмертно Фиделю Кастро и Нурсултану Назарбаеву, а также председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

Церемония награждения премии «Человек года» состоялась в храме Христа Спасителя 21 декабря.