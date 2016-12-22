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Мединский стал «Человеком года» за помощь в съемке фильма «28 панфиловцев»

13:50 22.12.2016
Владимир Мединский © KM.RU, Игорь Варнавский
Владимир Мединский © KM.RU, Игорь Варнавский
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Министр культуры РФ Владимир Мединский получил звание «Человек года» от Русского биографического института, сообщается на сайте организации.

Данная премия была присуждена Мединскому «за активное участие в создании фильма «28 панфиловцев». Сам Мединский отметил, что данная награда принадлежит ведомству, которое совместно с Фондом кино занималось поддержкой российского кино.

Русское биографическое общество также наградило президента России Владимира Путина в номинации «Государственная политика» и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в номинации «Религия».

Награда за международные отношения была присуждена посмертно Фиделю Кастро и Нурсултану Назарбаеву, а также председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

Церемония награждения премии «Человек года» состоялась в храме Христа Спасителя 21 декабря.

Темы: Владимир Мединский, Награды и премии в России, Министерство культуры РФ, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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22.12.2016, 19:07
такс

А банкет там по случаю вручения был
22.12.2016, 18:44
Павел__

А "финн года" ему не присвоят за "патриотичную" доску пособнику гитлера маннергейму?
22.12.2016, 18:12
ну,за историческую правду!

А теперь срочно за новым триумфом в Иркутск для создания новой эпопеи "300 стаканцев",ну или "300 пузырьковцев"
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