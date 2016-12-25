]]> ]]>
Главная Кино Новости

На доме Леонида Филатова установили необычную мемориальную доску

13:59 25.12.2016
Леонид Филатов. Фото с сайта kino-teatr.ru
Леонид Филатов. Фото с сайта kino-teatr.ru
Материалы по теме:

Открытие мемориальной бронзовой доски состоялось на доме на Краснохолмской набережной, где проживал Леонид Филатов.

Торжественное событие произошло 24 декабря 2016 года в день 70-летия со дня рождения сообщает телеканал «Культура». Бронзовый барельеф авторства Елисея Малышкина изображает Филатова, который удерживает на ладони Федота-стрельца - заглавного героя своей знаменитой сказки в стихах.

Открытие мемориального знака собрало коллег актера по Театру на Таганке и поклонники его творчества.
 

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.12.2016, 18:31
"заслуги"?

За БЕСТАЛАННОСТЬ и НЕНАВИСТЬ РУССКОГО НАРОДА к этой обезьяне, который ненавидел и презирал РУССКИЙ НАРОД!
25.12.2016, 17:51
Контрразведчик

За какие заслуги?)))
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.