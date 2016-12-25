На доме Леонида Филатова установили необычную мемориальную доску

Открытие мемориальной бронзовой доски состоялось на доме на Краснохолмской набережной, где проживал Леонид Филатов.

Торжественное событие произошло 24 декабря 2016 года в день 70-летия со дня рождения сообщает телеканал «Культура». Бронзовый барельеф авторства Елисея Малышкина изображает Филатова, который удерживает на ладони Федота-стрельца - заглавного героя своей знаменитой сказки в стихах.

Открытие мемориального знака собрало коллег актера по Театру на Таганке и поклонники его творчества.

