Премьера «Викинга» перенесена из-за траура по погибшим в авиакатастрофе

Из-за общероссийского траура 26 декабря не состоится запланированная на этот день премьера отечественного исторического блокбастера «Викинг».

Решение не проводить премьеру в день траура в кинотеатре «Октябрь» приняла дирекция Первого канала, сообщает Life.ru. Трагедия коснулась Первого канала напрямую, поскольку в авиакатастрофе в сочинском небе погибла его съемочная группа, включая корреспондента Дмитрия Рункова, оператора Вадима Денисова и звукооператора Александра Сойдова.

В итоге светскую премьеру перенесли на день позже — 27 декабря. В прокат же картина выйдет, как и изначально было запланировано, 29 декабря.

«Викинг» - высокобюджетный проект от создателей фильмов «Дневной дозор», «Ночной дозор» и «Адмиралъ». Производство ленты велось более семи лет. В основу исторической саги «Викинг» легли события летописи «Повесть временных лет». В фильме задействованы Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов, Игорь Петренко.