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Премьера «Викинга» перенесена из-за траура по погибшим в авиакатастрофе

13:05 26.12.2016
Фрагмент постера к фильму
Фрагмент постера к фильму
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Из-за общероссийского траура 26 декабря не состоится запланированная на этот день премьера отечественного исторического блокбастера «Викинг».

Решение не проводить премьеру в день траура в кинотеатре «Октябрь» приняла дирекция Первого канала, сообщает Life.ru. Трагедия коснулась Первого канала напрямую, поскольку в авиакатастрофе в сочинском небе погибла его съемочная группа, включая корреспондента Дмитрия Рункова, оператора Вадима Денисова и звукооператора Александра Сойдова.

В итоге светскую премьеру перенесли на день позже — 27 декабря. В прокат же картина выйдет, как и изначально было запланировано, 29 декабря.

«Викинг» - высокобюджетный проект от создателей фильмов «Дневной дозор», «Ночной дозор» и «Адмиралъ». Производство ленты велось более семи лет. В основу исторической саги «Викинг» легли события летописи «Повесть временных лет». В фильме задействованы Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов, Игорь Петренко.

Темы: Авиакатастрофы, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Премьеры в мире кино
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Комментарии читателей
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26.12.2016, 17:10
Гость: Zahar

Козловский, Ходченкова
....короче опять про море.
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