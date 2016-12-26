Лучший российский актер 2016 года придет в «Вечерний Ургант»

Съемки финальных для 2016 года выпусков программы «Вечерний Ургант» состоялся с 26 по 28 декабря.

Уже в этот понедельник гостями программы станут исполнитель главной роли в фильмах «Викинг», «Экипаж» и «Хардкор» Данила Козловский, а также победительница шоу «Ледниковый период» Аделина Сотникова и Илья Авербух, сообщает InterMedia. 27 декабря в студию Первого канала придет Максим Суханов, а 28- го – Лев Лещенко и трио L’One, Хамиль и Вахтанг.

Примечательно, что по данным опроса ВЦИОМ Данила Козловский стали актером года, набрав 5% общих зрительских симпатий. Среди других лидеров опроса Владимир Машков, Константин Хабенский, Евгений Миронов, Елизавета Боярская и Дмитрий Нагиев.