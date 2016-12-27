Скончалась исполнительница роли принцессы Леи

В США скончалась актриса Кэрри Фишер, прославившаяся исполнением роли принцессы Леи в саге «Звездные войны». Об этом сообщает издание People.

Смерть актрисы подтвердил ее сын Билли Лоурд. По его словам, Фишер скончалась в 8:55 утра по местному времени.

Накануне стало известно, что 60-летняя актриса была госпитализирована с сердечным приступом. Затем ее мать Дебби Рейнольдс сообщила, что состояние Фишер стабилизировалось.

Кэрри Фишер сыграла несколько десятков ролей в кино, но по-настоящему звездной была только одна роль – принцесса Лея в первых трех фильмах киноэпопеи «Звездные войны».

