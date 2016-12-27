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Скончался культовый комик, много сделавший для рэпа

16:43 27.12.2016
Рики Харрис. фото с сайта 360tv.ru
Рики Харрис. фото с сайта 360tv.ru
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Знаменитый комик, сценарист, продюсер и режиссер Рики Харрис на 55-м году жизни.

Причиной ухода актера стал сердечный приступ сообщает InterMedia со ссылкой на The Hollywood Reporter и на менеджера актера Синди Эмберс. В числе знаковых работ Харриса – боевик «Схватка», сериалы «Все ненавидят Криса», «Американская история преступлений», «Скорая помощь». Кроме того, он принимал участие в записи альбомов рэпера Снупа Догга.

По поводу смерти Харриса свои соболезнования в твиттере уже высказали рэперы Снуп Догг, Айс Кьюб и Чак Ди (Public Enemy).

Темы: Актеры и актрисы зарубежного кино, Звезды зарубежного кино, Кино в мире, Музыка в мире, Персоны и события в мире кино
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