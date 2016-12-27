Скончался культовый комик, много сделавший для рэпа
Рики Харрис. фото с сайта 360tv.ru
Знаменитый комик, сценарист, продюсер и режиссер Рики Харрис на 55-м году жизни.
Причиной ухода актера стал сердечный приступ сообщает InterMedia со ссылкой на The Hollywood Reporter и на менеджера актера Синди Эмберс. В числе знаковых работ Харриса – боевик «Схватка», сериалы «Все ненавидят Криса», «Американская история преступлений», «Скорая помощь». Кроме того, он принимал участие в записи альбомов рэпера Снупа Догга.
По поводу смерти Харриса свои соболезнования в твиттере уже высказали рэперы Снуп Догг, Айс Кьюб и Чак Ди (Public Enemy).