Скончалась старейшая звезда фильма «Чарли и шоколадная фабрика»

Английская актриса Лиз Смит умерла на 96-м году жизни.

Российскому зрителю артистка, прежде всего, известна по ролям в фильмах Питера Гринуэя и Тима Бертона. Лиз Смит — это псевдоним. Актриса, чье настоящее имя Бэтти Глидл родилась в 1921 году. Дебютировала в кино лишь 49-летнем возрасте, а первый успех к ней пришел в 50 благодаря роли в фильме «Безрадостные мгновения» 1971 года. Среди наиболее известных фильмов с ее участием - «Повар, вор, его жена и ее любовник» Питера Гринуэя и «Чарли и шоколадная фабрика» Тима Бертона.

В годы Второй мировой войны Лиз служила в Женской Королевской Военно-Морской Службе. Во время службы в Индии она познакомилась со своим первым мужем Джеком Томасом. От этого брака у них было двое детей. В 1959 они с Томасом развелись. Элизабет осталась одна с дочерью и сыном на руках. Вторым её мужем стал сценарист Сибил Тьюсон.

Звездный час актрисы настал в 1984 году, когда она получила премию BAFTA за роль в фильме «Частное торжество». Также Лиз Смит издала автобиографию «Наша Бетти — Истории из моей жизни».