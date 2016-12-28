Продюсер фильма «Париж, я люблю тебя» снимет фильм о Питере

Продюсер фильма «Париж, я люблю тебя» (2006) Эммануэль Бенбии собирается снять подобный киноальманах, посвященный Санкт-Петербургу.

Эту информацию в интервью агентству РИА Новости сообщил продюсер и переводчик Василий Горчаков. По его словам у него уже заключен договор с Бернби о съемках этой киноленты.

Планируется, что фильм «Петербург, я люблю тебя» будет состоять из нескольких новелл, каждую из которых будут снимать режиссеры со всего мира, в том числе и из России. «Мы уже работаем над этим проектом, хотя есть большие проблемы», - добавил Горчаков. Сроки работ над проектом он не сообщил.

Киноальманах «Париж, я люблю тебя» состоит из 18 короткометражных фильмов, которые повествуют о разных проявлениях любви. Длительность каждого эпизода составляет 5 минут.