Скарлетт Йоханссон возглавила рейтинг самых прибыльных актеров года

Актриса Скарлетт Йоханссон возглавила рейтинг самых кассовых актеров 2016 года по версии журнала Forbes.

По данным издания, фильмы с ее участием, вышедшие в уходящем году, принесли студиям в общей сложности 1,2 миллиарда долларов. Основную часть этой прибыли составляют кассовые сборы фильма «Первый мститель: Противостояние», который заработал в мировом прокате 1,15 миллиарда долларов.

На втором месте расположился Крис Эванс, а замыкает тройку самых кассовых актеров Роберт Дауни-младший. Киноленты с участием обоих актеров принесли студиям по 1,15 миллиона долларов.

Отмечается, что в 2016 году в рейтинг самых кассовых актеров попали в основном артисты, которые снимались в фильмах, снятых по комиксам. Так на 4-м месте обосновалась Марго Робби, а на 10-м — Уилл Смит. Оба они снялись в «Отряде самоубийц». В рейтинг также попали Эми Адамс, Бен Аффлек, Генри Кавилл и Фелисити Джонс.