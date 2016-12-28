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Кэрри Фишер появится в восьмом эпизоде саги «Звездные войны»

13:43 28.12.2016
«Звездные войны: Пробуждение силы»
«Звездные войны: Пробуждение силы»
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Смерть актрисы Кэрри Фишер поставил вопрос о том, что делать с текущими кинопроектами, которые значатся за ней, пишет Variety.

Основным вопросом становится дальнейшее развитие саги «Звездные войны», где Фишер играла одного из ключевых персонаже — принцессу Лею. По данным издания. Актриса успела сняться в сценах для восьмого фильма франшизы. Съемки завершились летом 2016 года и сейчас картина находится на пост-продакшене. Планировалось, что принцесса Лея также появится в девятом фильме «Звездных войн», съемки которого должны начаться в 2018 году.

Также за Фишер значится роль второго плана в комедии «Катастрофы» производства Amazon. Третий сезон шоу выйдет на экраны весной 2017 года, при этом сериал официально продлен на четвертый сезон.

Актриса Кэрри Фишер скончалась на 61-м году жизни утром 27 декабря в больнице, куда была госпитализирована 24 декабря в критическом состоянии после перенесенного сердечного приступа, произошедшем во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Причиной смерти актрисы называют остановку сердца.
 

Темы: Звездные воины, Актеры и актрисы зарубежного кино, Звезды зарубежного кино, Знаменитости и популярные персоны
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