Объявлены номинанты на национальную премию «Золотой орел»

Организаторы национальной кинопремии «Золотой орел» объявили номинантов на получение наград за 2016 год.

На главный приз премии «Лучший фильм» претендуют в общей сложности пять кинолент. В этой категории представлены картины «Рай» (реж. Андрей Кончаловский), «Экипаж» (реж. Николай Лебедев), «Ледокол» (реж. Николай Хомерик), «Дуэлянт» (реж. Алексей Мизгирев) и «Коллектор» (реж. Алексей Красовский).

Кончаловски, Мизгирев и Лебедев будут также бороться за звание лучшего режиссера. В актерских категориях представлены Ксения Раппопорт, Юлия Высоцкая, Виктория Исакова, Петр Федоров, Иван Янковский, Данила Козловский.

В телевизионных номинациях на «Золотой орел» претендуют мини-сериалы «Деньги», «Клим», «Фарца», а также сериалы «Тихий Дон», «Маргарита Назарова» и «Метод».

В категории «Лучший анимационный фильм» представлены мультфильмы «Волки и овцы», «Кот и мышь» и «Морошка». А награду в номинации «Лучший зарубежный фильм в российском прокате» может получить «Выживший», «Шпионский мост» и «Выживший».

Полный список претендентов на соискание наград «Золотой орел» опубликован на сайте премии. Торжественная церемония награждения состоится 27 января 2017 года.