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Джордж Лукас возглавил список самых богатых американских знаменитостей

13:37 29.12.2016
Джордж Лукас. Фото с сайта kinopoisk.ru
Джордж Лукас. Фото с сайта kinopoisk.ru
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Режиссер Джордж Лукас возглавил список самых богатых знаменитостей США по версии журнала Forbes.

По данным издания, состояние создателя саги «Звездные войны» оценивается в 4,6 миллиарда долларов. Основная часть этой суммы приходится на деньги, вырученные с продажи кинокомпании Lucasfilm компании Walt Disney в 2012 году. Сумма сделки составила 4,05 миллиарда долларов.

Вторую строчку рейтинга занимает режиссер Стивен Спилберг, чье состояние оценивается в 3,7 миллиарда долларов. Большая часть этой суммы приходится на доходы его студии DreamWorks, которую Спилберг основал в конце 90-х годов прошлого столетия. Также Спилберг получает часть прибыли компании Universal Pictures.

На третьем месте самых богатых знаменитостей США оказалась телеведущая Опра Уинфри с суммой в 2,8 миллиарда долларов. Основной доход приходится на работу ее компании Haro Productions.

В рейтинг также попали звезда баскетбола Майкл Джордан, иллюзионист Дэвид Копперфильд, гольфист Тайгер Вудс, писатель Джеймс Паттерсон, рэпер Jay-Z, Мадонна, Джон Бон Джови.

Темы: Forbes, Знаменитости и популярные персоны, Персоны и деятели зарубежного кино, Рейтинги
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