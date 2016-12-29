Джордж Лукас возглавил список самых богатых американских знаменитостей

Режиссер Джордж Лукас возглавил список самых богатых знаменитостей США по версии журнала Forbes.

По данным издания, состояние создателя саги «Звездные войны» оценивается в 4,6 миллиарда долларов. Основная часть этой суммы приходится на деньги, вырученные с продажи кинокомпании Lucasfilm компании Walt Disney в 2012 году. Сумма сделки составила 4,05 миллиарда долларов.

Вторую строчку рейтинга занимает режиссер Стивен Спилберг, чье состояние оценивается в 3,7 миллиарда долларов. Большая часть этой суммы приходится на доходы его студии DreamWorks, которую Спилберг основал в конце 90-х годов прошлого столетия. Также Спилберг получает часть прибыли компании Universal Pictures.

На третьем месте самых богатых знаменитостей США оказалась телеведущая Опра Уинфри с суммой в 2,8 миллиарда долларов. Основной доход приходится на работу ее компании Haro Productions.

В рейтинг также попали звезда баскетбола Майкл Джордан, иллюзионист Дэвид Копперфильд, гольфист Тайгер Вудс, писатель Джеймс Паттерсон, рэпер Jay-Z, Мадонна, Джон Бон Джови.