Актриса Дебби Рейнольдс пережила дочь всего на один день

Легенда Голливуда, актриса и певица Дебби Рейнольдс скончалась на 85-м году жизни 28 декабря, всего через сутки после смерти своей дочери, знаменитой актрисы Кэрри Фишер.

Смерти Рейнольдс подтвердил ее сын Тодд Фишер, пишет The Guardian. Причиной смерти стал инсульт. «Последнее, что она сказала сегодня утром, что ей было очень больно потерять Кэрри и что она хотела быть с ней снова. Через 15 минут у нее случился тяжелый инсульт», - цитирует издание слова Тодда Фишера.

Деббри Рейнольдс скончалась через несколько часов после того, как была доставлена в медицинский центр Cedars Sinai. «Единственное, в чем мы находим утешение, так в том, что все, что она хотела, заботится о своей дочери, которая была лучшим ее творением», - добавил Тодд Фишер.

Актриса Кэрри Фишер перенесла сердечный приступ 23 декабря во время перелета из Лондона в Лос-Анджедлес. Она скончалась два дня спустя.

Дебби Рейнольдс известна по ролям в фильмах «Поющие под дождем», «Непотопляемая Молли Браун», «Поющая монахиня» и «Развод по-американски».