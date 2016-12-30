Музей кино на ВДНХ станет местом встреч и просвещения

На ВДНХ окончен первый этап капитального ремонта павильона №36, где в 2017 году разместится Музей кино.

Всего музей будет включать три выставочных зала и три аудитории, сообщает ТАСС со ссылкой на директора музея Ларису Солоницыну. По ее словам залы и аудитории планируется назвать в честь знаменитых кинематографистов. «Скорее всего отечественных, но мы будем думать», - добавила она.

По словам министра культуры РФ Владимира Мединского Музей кино должен стать «местом встреч, дискуссий и просвещения», пишет РИА Новости.

«Впервые у Музея кино появился свой дом. У него никогда не было ни фондохранилищ, ни кинозалов, а теперь все это есть здесь. Москва превращает ВДНХ в одно из самых модных мест», - добавил Мединский.

Официальное открытие музея состоится в рамках Московского международного кинофестиваля в июне 2017 года.

Государственный центральный музей кино был основан в 1989 году. До ноября 2005 года он располагался в Киноцентре на Красной Пресне, однако он был вынужден покинуть данное помещение. Все свои фондовые хранилища Музей кино разместил на территории киностудии «Мосфильм». С 2005 года Музей кино не имел своего помещения.