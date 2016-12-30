Названы самые ожидаемые кинопремьеры 2017 года

Один из крупнейших американских билетных сервисов Fandango опубликовал список самых ожидаемых фильмов 2017 года.

Всего рейтинг насчитывает 30 позиций. И на первом месте значится продолжение франшизы «Звездные войны». Премьера ленты режиссера Райана Джонсона «Звездные войны: Эпизод 8» запланирована на 14 декабря.

Вторую строчку занимает продолжение фильма «Стражи Галактики», замыкает тройку самых ожидаемых кинопремьер 2017 года фильм компании Disney «Красавица и Чудовище».

В первую десятку также попали фильмы «Чудо-женщина», «Человек-паук: Возвращение домой», «Лига справедливости: Часть1», «Форсаж 8», «На пятьдесят оттенков темнее», «Логан» и мультфильм «Гадкий я 3».