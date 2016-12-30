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Фильм Бекмамбетова возглавил рейтинг самых провальных работ Голливуда

15:59 30.12.2016
«Бен Гур»
«Бен Гур»

Фильм режиссера Тимура Бекмамбетова «Бен Гур» возглавил список самых дорогостоящих провалов 2016 года по версии The Hollywood Reporter.

По данным издания, создатели картины Бекмамбетова потеряли порядка 120 миллионов долларов. Бюджет ленты составил 110 миллионов долларов, не включая расходы на рекламу. В мировом прокате «Бен Гур» сумел заработать только 94,1 миллион долларов, окупив лишь 43 процента всех расходов.

На втором месте оказался фильм режиссера Стивена Спилберга «Большой и добрый великан». Картина окупилась всего на 64 процента, потери инвесторов издание оценило в 100 миллионов долларов. Третью строчку занимает лента Алекса Пройаса «Боги Египта», потери которой составляют 90 миллионов долларов.

В список также попали фильмы «Охотники за привидениями», «Алиса в Зазеркалье», «Союзники», «Белоснежка и Охотник 2», «И грянул шторм», «Глубоководный горизонт», «Девиргент. Глава 4».

Темы: Кино, Кино в мире, Рейтинги
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Комментарии читателей
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30.12.2016, 18:03
Гость: Мойша

Трудно высосать из пальца то, чего не было.
30.12.2016, 17:39
Гость: Крутой

Не пойму, зачем делают ремиксы старых лент мирового уровня. "Бен Гур" Бекбамбетова - это смешно. Также как заново снять "Спартак" или "И корабль плывёт". Шедевры мирового кино не могут быть сняты по-другому и другими режиссёрами.
30.12.2016, 17:25
Гость: Bz

Прогнозируемый провал Бег Гура совершенно понятен. Я удивляюсь, что студия вообще за это взялась. Тем более, что есть старый фильм, прекрасный, с настоящими актерами, а не с современными "роботами".

Господа, призываю вас, заклинаю вас нетопырем, песьим хвостом и петушиным криком! Не смотрите вы эту современную ерунду! Кино уже снято достаточно на всю жизнь! Старые фильмы, может быть, технически несовершенны, но зато они живые, настоящие, а не выдуманные, притянутые за уши поделки!
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