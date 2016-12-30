Фильм Бекмамбетова возглавил рейтинг самых провальных работ Голливуда

Фильм режиссера Тимура Бекмамбетова «Бен Гур» возглавил список самых дорогостоящих провалов 2016 года по версии The Hollywood Reporter.

По данным издания, создатели картины Бекмамбетова потеряли порядка 120 миллионов долларов. Бюджет ленты составил 110 миллионов долларов, не включая расходы на рекламу. В мировом прокате «Бен Гур» сумел заработать только 94,1 миллион долларов, окупив лишь 43 процента всех расходов.

На втором месте оказался фильм режиссера Стивена Спилберга «Большой и добрый великан». Картина окупилась всего на 64 процента, потери инвесторов издание оценило в 100 миллионов долларов. Третью строчку занимает лента Алекса Пройаса «Боги Египта», потери которой составляют 90 миллионов долларов.

В список также попали фильмы «Охотники за привидениями», «Алиса в Зазеркалье», «Союзники», «Белоснежка и Охотник 2», «И грянул шторм», «Глубоководный горизонт», «Девиргент. Глава 4».