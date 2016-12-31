Особенности новогодней телепрограммы 2017

В новогоднюю ночь телеканалы будут изо всех сил стараться конкурировать друг с другом на поприще развлекательных программ.

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Первый канал, по традиции, стремится выбиться впереди планеты всей. «Новогодняя ночь на Первом» начнется 31 декабря 2016 года в 22.30. Встретят и проведут ее Иван Ургант, Дмитрий Нагиев, Максим Галкин, Алла Пугачева, Андрей Малахов, Лариса Гузеева и Юлия Меньшова.

«В этом году мы подготовили такой праздник, на котором невозможно будет усидеть за столом, - передает InterMedia слова о «Новогодней ночи на Первом» режиссера Феликса Михайлова. – Хотелось воссоздать атмосферу программы «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады», которая выходила еще в моем детстве. Именно тогда советским людям впервые показали, что не обязательно сидеть за столом, что веселиться лучше в танце.

Премьеру песни «Огни играют», написанной специально для новогодней ночи, представит Гарик Сукачев. В большом павильоне «Мосфильма» для номера построили огромную декорацию зимнего парка с катком, фонарями, заснеженными дорожками и лавочками, с городской эстрадой. В ролях задействовали друзей Гарика: Михаила Ефремова с мандаринами, Дмитрия Харатьяна с шампанским, Ивана Охлобыстина, Александра Ф. Скляра, Михаила Горевого, а еще цыган, фигуристов, Деда Мороза…

Практически каждый артист стремился, чтобы его песня в новогоднюю ночь не просто прозвучала со сцены, но была похожа на маленький фильм или даже большое кино. Вера Брежнева выступит в роли обвинителя в самом настоящем зале суда, «Город 312» устроит студенческий карнавал, Валерий Меладзе отправится в космос, Интарас Бусулис сыграет венгерскую свадьбу, Лолита примерит кокошник и сарафан, группа «Фабрика» утопит зрительный зал в серебристых воздушных шариках, группа M-Band прокатится на ретро-автомобилях.

Ну и, разумеется, 31 декабря и 1 января Первый канал по традиции покажет любимые советские комедии: «Ирония судьбы, или С легким паром!» Эльдара Рязанова, «Джентльмены удачи» Александра Серого, «Бриллиантовая рука» и «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» Леонида Гайдая.

«Ирония судьбы, или С легким паром!»

Канал «Россия» не отстает. Праздничный эфир на телеканале откроет 31 декабря 2016 года в 10.00 праздничный концерт из ГКД «Лучшие песни» с ведущими Игорем Верником и Натальей Медведевой. В нем примут участие Стас Михайлов, Игорь Николаев, Надежда Кадышева, Филипп Киркоров, Валерий Меладзе, Денис Майданов, Ани Лорак, Эмин, Егор Крид, Олег Газманов, Таисия Повалий, Сосо Павлиашвили, группа «А-Студио», Валерий Леонтьев, Елена Ваенга, Нюша, Стас Пьеха, Лолита, Лариса Долина, Глеб Матвейчук, Александр Маршал, Николай Басков и другие.

В 21.50 к Николаю Баскову присоединится Филипп Киркоров в качестве ведущего «Новогоднего парада звезд». Станислав Дужников и Наталья Медведева предстанут в образе ёлочных игрушек подвешенных на елку, Лолита и Александр Морозов споют дуэтом шуточную песню «нефти и газа», а Наташа Королева и Ефим Шифрин отправятся на «Новогодний шопинг». Николай Валуев в компании Филиппа Киркорова и Николая Баскова вспомнят о любимой всеми передаче «Спокойной ночи, малыши». На сцене также появятся Михаил Боярский, Александр Буйнов, Александр Маршал, Вера Брежнева, Константин и Валерий Меладзе, Надежда Бабкина, Глюкоза, Стас Пьеха, Нюша, Сергей Лазарев, Анастасия Стоцкая и многие другие.

Ровно в полночь начнется традиционный «Новогодний голубой огонёк», который проведут Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев, Наталья Медведева, Николай Басков, Нонна Гришаева, Юрий Гальцев. Самые яркие звезды российской эстрады предстанут перед телезрителями в необычных дуэтах. Откроет программу квартет из Григория Лепса, Валерия Меладзе, Димы Билана и Сергея Лазарева. Натали исполнит мечту детства и споет с Евгением Петросяном, Николай Цискаридзе научит танцевать Станислава Дужникова, Андрей Баринов в образе Любови Успенской споет дуэтом с Николаем Басковым (на фото), а Лолита и Юрий Гальцев прямо в новогоднюю ночь отправятся на курорт. А 1 января в 14.20 на «России» состоится премьера телеверсии концерта «Песня года».

Телеканал ТВ-3 на предпраздничной неделе с 26 по 31 декабря запустил специальный проект «Новогодние чудеса». В нем звезды – Анна Семенович, Ляйсан Утяшева, Анастасия Волочкова, Анита Цой, Алексей Воробьев - расскажут о своих традициях подготовки и празднования главной ночи года. 31 декабря в 21.00 в эфир выйдет «Праздничный киноконцерт», составленный из музыкальных фрагментов любимых советских кинофильмов. Многочасовой киномарафон завершится в 6.00 1 января, и его сменит показ мультфильмов студии «Союзмультфильм». «ТВ-3 заботится о родителях, многие из которых, будем честны, лягут спать ровно тогда, когда дети потребуют завтрак, - говорится в сообщении пресс-службы телеканала. - Включайте добрые мультики, не благодарите и просыпайтесь ближе к обеду – когда «Праздничный киноконцерт» продолжится, а Новый 2017-й год только-только начнётся!»

Встреча Нового года на СТС начнется 22 декабря 2016 года в 18.00 специальной праздничной серией «Ворониных». Телевизионное семейство нарежет колбасу для салата оливье в пропорции два к одному к картошке, а Дедом Морозом станет Костик, который, конечно, не в восторге от этой идеи. Он решает схитрить и находит себе замену в лице профессионального Деда Мороза, которому придется не только выслушивать все фантазии членов семьи на тему идеального Нового года, но и неожиданно встретить Египетского Мороза. 30 декабря состоится повтор серии.

«Воронины»

В новогоднюю ночь 31 декабря в 22.50 в эфир уже по традиции выйдет шоу «Уральских пельменей». В концерте под названием «Оливьеды» Юлия Михалкова станет Снегурочкой, возвращающей желания, Вячеслав Мясников порадует не только песнями, но и танцами, а Дмитрий Брекоткин поможет белочке подружиться с Ганнибалом Лектером на детском утреннике. Новый выпуск украсят звездные гости: Светлана Хоркина, Катя Лель, Александр Песков, Тимур Кизяков, Шура, Николай Бандурин, Андрей Державин, Евгений Маргулис, экс-солист группы «Дискотека Авария» Николай Тимофеев и другие.

Телеканал НТВ начнет отмечать приближающийся Новый год 31 декабря 2016 года специальными выпусками своих программ. Как сообщает пресс-служба телекомпании, в студию легендарной телевикторины «Своя игра» к Петру Кулешову придут ведущие НТВ Тигран Кеосаян, Джон Уоррен и Сергей Малозёмов, а задавать им каверзные вопросы будут дети. Затем состоится показ «караоке-комедии» «Самый лучший день» режиссёра Жоры Крыжовникова с Дмитрием Нагиевым, Юлией Александровой и Ольгой Серябкиной в главных ролях.

За несколько часов до наступления 2017 года НТВ покажет праздничный концерт из ГКД «Все звёзды в Новый год». В нем выступят «Ленинград», Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо», Филипп Киркоров, Эмин, Лайма Вайкуле, Лолита, Иосиф Кобзон, Валерия, Лев Лещенко, Кристина Орбакайте, Валерий Леонтьев, Ани Лорак, Стас Пьеха, Слава, «А-Студио», «ВИА Гра», Мария Распутина. Проведут сказочно-музыкальный концерт Анастасия Заворотнюк и Дмитрий Колчин.

Главным праздничным блюдом НТВ станет программа «Живой Новый год» с ведущим Вадимом Такменёвым, которая начнется в прямом эфире 22.30. В ней покажут тех людей, кто по разным причинам встречает Новый год вне дома - в московском аэропорту или поезде дальнего следования, на безостановочном производстве или на военной службе. В эфире можно будет поздравить близких и друзей через мобильные средства связи и социальные сети или специальные площадки НТВ, организованные в крупных гордах России. «Живой Новый год» украсят музыкальные номера от звёзд российского шоу-бизнеса. Группа «Уматурман», Александр Розенбаум, Олег Газманов, Сергей Трофимов, Любовь Успенская, Александр Буйнов, Лариса Долина, Владимир Пресняков, Александр Маршал и многие другие артисты споют самые любимые новогодние песни, которые выберут зрители. Остаток праздничной ночи в эфире НТВ пройдет под ритмы телеверсий «Дискотеки 80-х».

Программа «Хиты новогоднего стола» выйдет в эфире телеканала «Ю» 1 января 2017 года сразу после боя курантов в 00.05. В праздничном концерте выступят Полина Гагарина, Валерия, Николай Басков, Нюша, Натали, Тимати, «ВИА Гра», M-Band, IOWA, Егор Крид, «Город 312» и многие другие. В 10.00 на канале стартует «Кот-парад» - новогодний рейтинг самых смешных и забавных котов из интернета, вытворяющих невероятно смешные вещи. Как сообщает пресс-служба телеканала, в каждом выпуске проекта - шесть забавных номинаций, десятки котов-участников и море позитива.

Программу новогоднего эфира обнародовал и телеканал «Че». Как сообщает пресс-служба, 31 декабря 2016 года в 13.30 в эфире выйдет программа «КВН. Новый год», состоящая из лучших номеров одноименной программы. В 17.30 начнет показ концерта «Новогодний Задорнов». В 21.30 – в эфире «Квартирник новогодний» с участием Александра Пушного, Владимира Матецкого, Алексея Кортнева, Валерия Сюткина, Варвару Визбор и многих других, а в 23.30 – программа «Квартирник. Караоке», в которой зрители смогут сами спеть любимые песни с любимыми музыкантами.