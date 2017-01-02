Warner Brothers снимет фильм о выходе Великобритании из ЕС

Кинокомпания Warner Brothers ведет переговоры о покупке прав на экранизацию дневника британского миллионера Аррона Банкса, ставшего одним из главных спонсоров кампании по выходу из ЕС.

Как пишет The Telegraph, студия уже связалась с представителями Банкса и рассчитывают завершить сделку, когда миллионер прибудет в США на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа.

Дневник «Плохие парни из Brexit» рассказывает историю того, как Банкс провел компанию по выводу Великобритании из Евросоюза с помощью своего помощника Энди Вигмора. Книга неожиданно стала настоящим бестселлером.

Отмечается, что все денежные средства, полученные с фильма пойдут на благотворительные цели.

The Telegraph предположил, какие актеры могут быть приглашены на ключевые роли в этом фильме. Так, по мнению издания, экс-лидера UKIP Найджела Фаража может сыграть Бенедикт Камбертбеч, Дональда Трампа — Клинт Иствуд, Ангелу Меркель — Хелена Бонем Картер, а Хиллари Клинтон — Мэрил Стрип.