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Warner Brothers снимет фильм о выходе Великобритании из ЕС

12:25 2.01.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Кинокомпания Warner Brothers ведет переговоры о покупке прав на экранизацию дневника британского миллионера Аррона Банкса, ставшего одним из главных спонсоров кампании по выходу из ЕС.

Как пишет The Telegraph, студия уже связалась с представителями Банкса и рассчитывают завершить сделку, когда миллионер прибудет в США на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа.

Дневник «Плохие парни из Brexit» рассказывает историю того, как Банкс провел компанию по выводу Великобритании из Евросоюза с помощью своего помощника Энди Вигмора. Книга неожиданно стала настоящим бестселлером.

Отмечается, что все денежные средства, полученные с фильма пойдут на благотворительные цели.

The Telegraph предположил, какие актеры могут быть приглашены на ключевые роли в этом фильме. Так, по мнению издания, экс-лидера UKIP Найджела Фаража может сыграть Бенедикт Камбертбеч, Дональда Трампа — Клинт Иствуд, Ангелу Меркель — Хелена Бонем Картер, а Хиллари Клинтон — Мэрил Стрип.

Темы: Кинокомпании, Кино, Кино в мире, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире
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Комментарии читателей
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02.01.2017, 13:46
Мэрил Стрип

на роль Клинтонихи не подойдет - лицо слишком умное. Хотя, если загримировать...
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