Ученые обнаружили родство Камбербэтча с Артуром Конан Дойлом

Популярный британский актер Бенедикт Камбербэтч является дальним родственником знаменитому писателю Артуру Конан Дойлу, сообщает Fox News со ссылкой на исследование, проведенное американской компаний Ancestry, которая занимается составлением генеалогических древ.

Согласно их исследованию, Камбербэтч и Дойл имеют общего предка, которым является первый герцог Ланкастерский Джон Гонт, живший в 1340-1399 годах. Гонт в свою очередь являлся одним из четырех сыновей короля Англии Эдуарда III (1312-1377). Гонт основал дом Ланкастеров, к которому впоследствии принадлежали короли Генрих IV (1366-1413), Генрих V (1387-1422) и Генрих VI (1421-1471). Дойлу Гонт приходится прадедом в 15-м поколении, а Камбербэтчу — в 17-м.

«Обнаружение родственных связей часто похоже на решение загадочной головоломки, которая могла бы представлять интерес даже для самого Шерлока Холмса», - отметили ученые.

По словам исследователей, сам актер не обращался в компанию с просьбой составить генеалогическое древо. Это исследование было инициировано самими сотрудниками Ancestry, которые являются поклонниками Камбербэтча.

Напомним, Камбербэтч играет знаменитого сыщика, созданного Конан Дойлом, в популярном британском телесериале «Шерлок».