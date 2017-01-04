Ридли Скотт раскритиковал современный кинематограф

Режиссер Ридли Скотт подверг критике крен современного Голливуда в сторону фильмов по мотивам комиксов.

В интервью изданию Digital Spy, Скотт признался, что подобного рода кино, кино о супергероях, никогда его не интересовало. Он рассказал, что ему несколько раз предлагали возглавить съемки подобного проекта, но каждый раз он отказывался.

«Я не верю в притянутую за уши драму нереальной ситуации из жизни супергероев», - конкретизировал он.

Режиссер добавил, что на самом деле его фильм «Бегущий по лезвию» можно отнести к подобного рода фильмам. «Это мрачная история, рассказанная в нереальном мире. Туда можно запросто было бы поместить Бэтмена или Супермена. Только вот моя история была гораздо круче», - рассказал кинематографист.

Вслед за своими коллегами, Ридли Скотт признался, что современное кино «очень плохое». Он добавил, что будет продолжать снимать «умное кино» и надеется, что современная ситуация в киноиндустрии не повлияет на него и его творчество.

На данный момент Ридли Скотт заканчивает работу над фильмом «Чужой. Завет», премьера которого намечена на весну текущего года.

Напомним, что по итогам 2016 года, лидерами мирового кинопроката оказались как раз фильмы, снятые по комиксам. Согласно ресурсу IMDb, самым популярным фильмом года стал «Отряд самоубийц», за которым следуют «Первый мститель» и «Бэтмен против Супермена». В свою очередь ресурс Torrent Freak назвал фильм «Дедпул» лидером по нелегальному скачиванию через торрент-сети. А рейтинг самых кассовых актеров Forbes возглавили актеры, снявшиеся в вышеназванных «супергеройских» фильмах.