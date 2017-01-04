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Сборы фильма «Викинг» могут превысить миллиард рублей в рекордные сроки

12:14 4.01.2017
«Викинг»
«Викинг»
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Российский фильм «Викинг» устанавливает кассовые рекорды.

Как пишет издание «Кинобизнес», только в первый день проката картина режиссера Андрея Кравчука собрала 220 миллионов рублей. Этот результат стал рекордным для отечественного кинопроката. Предыдущий рекорд принадлежал фильму «Вий 3D», который заработал за первые прокатные сутки 213 миллионов рублей.

Всего же за шесть дней проката «Викинг» сумел собрать 672,2 миллиона рублей. По мнению издания, если зрительский интерес к киноленте останется на таком же уровне, то уже к 7 января, на 10-й день проката, кассовые сборы фильма могут преодолеть отметку в один миллиард рублей.

За всю историю российского проката данная отметка «покорялась» лишь пяти фильмам российского производства, в частности этот рубеж был взят лентами «Вий 3D» и «Экипаж», которые собрали данную сумму за 12 дней проката.

В лидерах отечественного проката также держатся мультфильмы «Три богатыря и Морской царь», «Снежная королева 3: Огонь и лед», «Моана», а также фильмы «Пассажиры», «Елки 5», «Изгой-один», «Дед Мороз. Битва магов».

Темы: Кино, Кино в России, Премьеры в мире кино
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Комментарии читателей
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04.01.2017, 19:45
Гость: Влад

Фильм не смотрел и чего-то не хочется, из-за одного названия. Опять, похоже, нам впаривают "норманскую теорию", или авторы просто не знают истории. Какие викинги? Рюрик по крови был из прибалтийских славян, норманами на Руси и не пахло. Как неграмотные викинги, промышляющие грабежом и не имеющие своего государства, могли что-то создать у нас?
04.01.2017, 19:19
Гость: Изя

Измышлизмы на тему дремучей русофобии прекрасно оплачиваются объектами русофобии. Не проснулись еще...
04.01.2017, 18:25
Гость: Скучножить

50 лет назад, в каирской синагоге‚ было найдено письмо на пергаменте, которое написали киевские евреи. Современные ученые определили‚ что письмо написано не позднее 930 года. Это означает‚ что самый ранний обнаруженный достоверный документ‚ относящийся к истории Киева‚ написан на иврите и исходит от еврейской общины города.
В своем письме евреи Киева оповещали все общины рассеяния‚ что некий Яаков бар Ханука – “сын добрых людей, тот, кто дает, а не тот, кто берет” – “стал жертвой жестокой судьбы: его брат пошел и взял ссуду у иноверцев‚ а Яаков стал его поручителем. Брат отправился в дорогу‚ но пришли разбойники и убили его (брата)‚ и забрали его деньги. Тогда пришли кредиторы и взяли Яакова‚ на шею его наложили железные оковы и сковали ноги его. И там (у них) пробыл он целый год. А потом мы взяли его на поруки и заплатили шестьдесят монет‚ а еще осталось долгу – сорок монет…” Судя по тому, что на письме стоит отметка хазарского чиновник: “Хокурум” – “Я прочитал”, что на современном деловом языке означает "В архив", недостающих 40 монет евреи так и не собрали...
Могут ли кондовые патриоты привести доказательства существования у славян-язычников письменности в 10 веке?
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