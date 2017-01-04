Сборы фильма «Викинг» могут превысить миллиард рублей в рекордные сроки

Российский фильм «Викинг» устанавливает кассовые рекорды.

Как пишет издание «Кинобизнес», только в первый день проката картина режиссера Андрея Кравчука собрала 220 миллионов рублей. Этот результат стал рекордным для отечественного кинопроката. Предыдущий рекорд принадлежал фильму «Вий 3D», который заработал за первые прокатные сутки 213 миллионов рублей.

Всего же за шесть дней проката «Викинг» сумел собрать 672,2 миллиона рублей. По мнению издания, если зрительский интерес к киноленте останется на таком же уровне, то уже к 7 января, на 10-й день проката, кассовые сборы фильма могут преодолеть отметку в один миллиард рублей.

За всю историю российского проката данная отметка «покорялась» лишь пяти фильмам российского производства, в частности этот рубеж был взят лентами «Вий 3D» и «Экипаж», которые собрали данную сумму за 12 дней проката.

В лидерах отечественного проката также держатся мультфильмы «Три богатыря и Морской царь», «Снежная королева 3: Огонь и лед», «Моана», а также фильмы «Пассажиры», «Елки 5», «Изгой-один», «Дед Мороз. Битва магов».