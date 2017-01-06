Пять самых праздничных кинопремьер 2017 года

Длинные новогодние каникулы - наилучшее время для того, чтобы действительно попытаться отдохнуть и набраться сил перед новым годовым забегом

В обычные дни у нас редко доходят руки до того, чтобы ознакомиться с новинками современного кинематографа. И эти праздничные дни как нельзя лучше подходят для подобного рода досуга. Кинотеатры предлагают самый разнообразный репертуар. И, согласно данным бокс-офиса, наибольший зрительский интерес сейчас представляет российский фильм «Викинг». Но мы уверены, что кому-то хочется просто легкого и незамысловатого кино, такого, которое оставляет после себя ощущение новогоднего праздника.

И специально для Вас, мы подобрали пять наиболее интересных праздничных кинопремьер наступившего 2017 года.

«Дед Мороз: Битва магов»

Любителей фэнтэзи определенно заинтересует российский фильм «Дед Мороз: Битва магов». Когда-то давно братья-Морозы рассорились с амбициозным магом Карачуном, и теперь он тщится разрезать магическим мечом небесный купол и наслать на мир полчища огненных химер. От верной гибели Землю пока спасает лишь ритуал встречи Нового года, когда трещащее по швам небо скрепляется нашими добрыми пожеланиями.

В повседневный обиход Дед Мороз вошел в СССР лишь в 1938 году во время Елки в Кремле. Войтинский отдал дань присущей ему советской эстетике. В фильме — это добродушный педант, который на детских утренниках привык казаться глупее, чем есть на самом деле. Умея, при случае, принимать ответственные «менеджерские» решения, он остается милым добродушным стариком, не препятствующий проявлению у своих подопечных инфантильных наклонностей.

«Ёлки»

Поклонники комедийного жанра, разумеется, не обойдут стороной пятую по счету часть киноальманаха «Ёлки» (Россия). Старые знакомые Сергей Светлаков и Иван Ургант вновь предстанут в привычных амплуа. Герой первого Женя наконец-то исполнит давнюю мечту и откроет контактный зоопарк. А вот второй, потеряв семью и работу, будет вынужден восстанавливать статус кво странным способом, отправившись на поиски… живого пингвина. Сноубордист (Александр Домогаров-младший), завязав романтические отношения с девушкой, столкнется в компании с лыжником (Александр Головин) с проблемой нехватки елок в заснеженной Перми. А подруга ревнивого Андрея (Гоша Куценко) будет отучать его от ревности с помощью горячего африканского парня. Прямиком из винтажных «Елок 1914» сюда перекочует Екатерина Шпица. Когорту профессиональных актеров создатели фильма дополнят модными видеоблогерами, которые застрянут перед самым боем часов в лифте, оставшись без связи со своими фанатами. К привычной «елочной» географии (Москва, Питер, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Сочи) добавится еще и ледостойкая нефтяная платформа «Приразломная», что в Баренцевом море. Но настоящей сенсацией фильма станет появление в кадре действующего космонавта Михаила Корниенко, который снялся на околоземной орбите. Его герой, оказавшись в преддверии праздника без друзей, близких и других членов экипажа, лихорадочно соображает, как ему достойно встретить Новый год.

«Снежная королева 3. Огонь и лед»

Для семейного просмотра подойдет отечественный полнометражный мультфильм «Снежная королева 3. Огонь и лед». Победив Снежную Королеву, Герда и Кай столкнулись с элементарной необходимостью как-то выживать в суровом мире. Брат и сестра не нашли нечего лучше, кроме как отправиться по городам и весям с промо-туром. Неизбалованные вниманием заезжих звезд детишки рвут гастролеров на сувениры, а полученных за выступление гонораров не хватает даже на самый скромный ужин. Чтобы окончательно не рассориться, они берут тайм аут и отправляются в сказочный лес к дружественным разбойникам и троллям. Старые знакомые дают им возможность отдышаться, но тут на горизонте неожиданно возникает горячий испанский мачо Роллан. Охмурив Герду, он подбивает новую подругу на опасную экспедицию в древний языческий храм за магическим камнем, исполняющим желания. Но все, как обычно, пошло не так…

«Плохого Санты»

Вторая часть «Плохого Санты», пожалуй, заинтересует поклонников американской комедии. С момента событий, изложенных в первом фильме, прошло 13 лет. Мизантроп Уилли Сок (Билли Боб Торнтон) больше не грабит торговых центров под Рождество, но, тем не менее, лучше не стал и продолжает так же немилосердно закладывать за воротник и затевать беспорядочные романы с легкодоступными женщинами. За Уилли так же хвостиком ходит великовозрастный недоумок Тёрман Мёрман, чьи интеллектуальные способности остались на том же уровне, что и в первой части фильма. Дойдя до ручки в канун очередного Рождества, Уилли пытается покончить с собой, но избранные им способы ухода из жизни не срабатывают. А тут еще к нему домой заявляется его бывший подельник Маркус, отсидевший 8 лет за попытку убийства, и зовет в Чикаго грабить благотворительный фонд. Предложение, конечно, заманчивое, однако Уилли не знал, что им будет помогать его кошмарная мамаша (Кэти Бейтс), из-за которой он и стал в свое время изгоем общества.

«Новогодний корпоратив»

Ну а тем, кто уже успел соскучиться по офисным будням мы предлагаем посмотреть «Новогодний корпоратив» (США). Устав от постоянных причуд инфантильного братца Клея, крутая бизнесвумен Кэрол (Дженнифер Энистон) намерена немедленно закрыть руководимый им филиал фирмы. Однако взбалмошный Клей мобилизуется и, заручившись поддержкой своего делового партнера Джоша, решают привлечь к сотрудничеству перспективного инвестора. А чтобы умаслить последнего, приходится организовать этот безумный, безумный, безумный, безумный, безумный новогодний корпоратив. Предсказуемость сюжета и принадлежность фильма к типичным сортирным комедиям не должны вас смущать. На самом деле, для американцев фильм злободневен. Он был снять в пику официальным запретам на шумные корпоративные вечеринки в крупных американских компаниях. Последнее в фильме сатирически высмеяно в изображении рафинированной вечеринки у занудных медиков. Тоска американцев по беззаботному веселью рука об руку шествует в фильме с решением серьезных психологических проблем героев. Не надо также забывать, что в оригинале корпоратив не новогодний, а Рождественский. Поэтому страдающие от угара взрослых детишки и грустно бредущий по разгромленому офису ряженый Христос исполнены особого смысла. «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» (Лк. 18:8).

