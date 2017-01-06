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Скончался один из старожилов Болливуда Ом Пури

14:37 6.01.2017
Ом Пури. Фото с Facebook.com
Ом Пури. Фото с Facebook.com

Один из старейших актеров Болливуда, Ом Пури скоропостижно скончался на 67-м году жизни, сообщает BBC News со ссылкой на родственников артиста.

По данным издания, причиной смерти стал сердечный приступ, который произошел рано утром 6 января.

На счету Ом Пури более 100 кино- и телеработ. В число наиболее известных фильмов с участием Пури входят «Танцор диско», «Пряности и страсти», «Лондонские мечты».

За свою актерскую деятельность он получил более 10 престижных кинонаград, в том числе дважды становился лауреатом главной индийской кинопремии «Серебряный лотос», а также лауреатом ряда международных киносмотров.

В 2004 году он был посвящен в офицеры ордена Британской империи.

Темы: Актеры и актрисы зарубежного кино, Звезды зарубежного кино, Кино в мире
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Комментарии читателей
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06.01.2017, 17:44
Гость: зритель

Индийские фильмы хоть и весьма специфические, в СССР они пользовались значительным успехом, Хороший актер. Очень жаль.
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