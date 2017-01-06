Скончался один из старожилов Болливуда Ом Пури

Один из старейших актеров Болливуда, Ом Пури скоропостижно скончался на 67-м году жизни, сообщает BBC News со ссылкой на родственников артиста.

По данным издания, причиной смерти стал сердечный приступ, который произошел рано утром 6 января.

На счету Ом Пури более 100 кино- и телеработ. В число наиболее известных фильмов с участием Пури входят «Танцор диско», «Пряности и страсти», «Лондонские мечты».

За свою актерскую деятельность он получил более 10 престижных кинонаград, в том числе дважды становился лауреатом главной индийской кинопремии «Серебряный лотос», а также лауреатом ряда международных киносмотров.

В 2004 году он был посвящен в офицеры ордена Британской империи.