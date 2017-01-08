Десять лучших фильмов 2016 года

Ушедший 2016 год был богат на различного рода кинопремьеры

Обзорами лучших фильмов прошлого года пестрят буквально все СМИ. Редакция KM.RU также решила представить читателям свой взгляд на достижения как отечественного, так и мирового кинематографа за минувший год.

«Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее»

И открывает наш список спортивная околодокументальная российская кинолента «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее». Картина состоит из трех идущих вперебивку новелл, посвященным нашим доблестным спортсменом. Белгородская гимнастка Светлана Хоркина сильно привязана к маме и сестре, но вынуждена отправиться на длительные тренировки в Москву. Пловца Александра Попова отморозки ударили ножом. Лечащий врач пророчит чемпиону конец карьеры, но тот так просто не сдается и ценой невероятных усилий возвращается в большой спорт. Борец Александр Карелин — убежденный патриот, разговаривающий афоризмами и свободно цитирующий Бунина и Куприна проходит свои круги ада. Вынесенный в заглавие олимпийский девиз изящно комментирует каждую короткометражку. «Быстрее» относится к Попову, «выше» - к Хоркиной, ну а «сильнее», понятно, отсылает к Карелину. По мнению Светланы Хоркиной, фильм «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» призван объединить страну и мотивировать молодежь на занятия спортом. Гимнастка считает, что усилия создателей картины не пропадут втуне, если после проката картины по всей стране откроются новые спортивные залы, к которым выстроятся длинные очереди из будущих рекордсменов.

«Контрибуция»

Фильм «Контрибуция» (Россия) переносит зрителя в зиму 1918 года. В такую погоду нельзя вести боевые действия, поскольку замерзает смазка для орудия. Но корпус отчаянного белого генерала Пепеляева рискнул — и с наскока взял город Пермь. Дерзкая операция отчаянного генерала вполне могла бы стать его последней воинской удачей. Чтобы заткнуть все бреши, Пепеляев накладывает на местную финансовую элиту огромную контрибуцию. Пока прижимистые купцы и промышленники ожесточенно торгуются с новыми властями за каждый золотой рубль, вдова фабриканта Чагина преподает им урок неслыханной щедрости, пожертвовав в пользу белого движения уникальный бриллиант стоимостью 65 000.

Красавец-актер Максим Матвеев очень убедителен в роли благородного белогвардейского генерала. Хоть сам актер в армии и не служил, он увлечен изучением разных психологических практик, которые помогли ему соблюсти в кадре безупречную выправку. Матвеев признается, что отнюдь не пытался оправдать лидеров белого движения в глазах наших современников, а поставил себе целью раскрыть внутренние ресурсы человека, оказавшегося в экстремальной ситуации. Наверное, именно так и надо снимать фильмы о той эпохе: нет ни правых, ни виноватых, а безжалостное колесо истории может перемолоть каждого.

«Зверополис»

Единственный в нашем обзоре так называемый «семейный» фильм «Зверополис» покорил зрителей по всему миру, добавив в кассу компании Walt Disney более 1 миллиарда долларов.

На определенном витке развития животный мир вернулся к первозданному Эдему. Хищники перестали лакомиться себе подобными и каждый член звериного сообщества получил равные возможности. Кровавые сюжеты стали возможны разве что в театральных постановках. Однако и в этом утопическом обществе есть свои противоречия. Никуда не делся кризис взросления, и подростки норовят поддеть тех, кто послабее. К тому же большинство сельских зверят стремятся всеми силами в вожделенный Зверополис — бескрайнюю столицу, где нашлось место и для крохотных мышиных кварталов и для монументальных полярных парков для белых медведей.

В основе фильма — старая, как урбанистическая общество, история болезненного вхождения провинциала в мир большого города. Страдания оторванной от корней крольчихи показаны очень достоверно, а многие постигнутые ею беспощадные истины так и не получают в фильме никакого противовеса. Соответственно, нам дают понять, что «равных возможностей» не бывает, это не более чем миф и блеф безответственных гуманистов.

«Экипаж»

Один из самых кассовых российских фильмов «Экипаж» оказался не менее успешным, чем его предшественник 1979 года. И к нему с чистой совестью можно приставить ремарку: «Обязателен к просмотру».

Молодой и борзый пилот Гущин (Данила Козловский) постоянно встревает в перепалки с педантичным командиром экипажа Леонидом Зинченко (Владимир Машков). Тот уже было хочет отказаться от его услуг, но в какой-то момент понимает, что настолько квалифицированные сотрудники на дороге не валяются. В какой-то момент пилоты находят общий язык, но конфликт Гущина с коррумпированным чиновником ставит под удар всю команду. Желая переждать поднявшуюся в прессе шумиху где-нибудь в теплых краях, Зинченко и Гущин, захватив с собой Александру, летят в Африку. По дороге им предлагают принять участие в спасении мирных граждан, пострадавших при извержении вулкана на острове Канвуу. Команда без промедления соглашается, даже не представляя, насколько сложные испытания ей предстоят.

Персонажи режиссера Николая Лебедева довольно схематичны, но как иначе было возможно оправдать ожидания целевой аудитории 6+? Именно для них в фильме предусмотрен увлекательный аттракцион, позволяющий с помощью 3D и формата IMAX представить себя в кресле пилота на фоне извергающейся лавы и рушащихся вышек за стеклом иллюминатора. Отрадно, что хоть в чем-то современные киношники оказались целомудреннее своих учителей, ведь первый «Экипаж» имел маркировку 16+.

«Сомния»

Ну куда же уйти от знаменитых американских «ужастиков». Второй «Мамы», пока, не предвидится, однако «Сомния» вполне подойдут для просмотра любителям хоррор-жанра.

Маленький Коди – ласковый, рассудительный и послушный ребенок. Жизнь с мальчиком обошлась слишком круто: его родная мама умерла очень рано, а в других приемных семьях он так и не прижился. В результате парнишка вновь оказался в стенах детского дома, утешаясь красивым альбомом с бабочками и энергетическими напитками. Молодая пара потеряла ребенка. Психологическое напряжение в семье росло с каждым днем. Чтобы окончательно не разрушить то немногое, что у них осталось, безутешные родители решили принять Коди в свой дом. Поначалу все шло, как по маслу, но со временем выяснилось, что парнишка боится спать, потому что его сны… оживают. Если ребенку снится, что-нибудь хорошее, то окружающие могут полноценно разделить эту радость вместе с ним. Но если ребенка начинают мучать кошмары, то может случиться и непоправимое.

Интрига с расследованием первопричины детских кошмаров кошмаров очень увлекательна, и достоверна. Нет смысла раскрывать здесь всех нюансов – заметим лишь, что попутно в фильме затрагиваются аспекты взаимоотношений в школьном коллективе. А в самом конце фильма его создатели нащупывают настоящую золотую жилу, выходя на неисчерпаемую тему психологии визионерского творчества. Стоит ли поощрять болезненные фантазии или лучше давить вырывающихся наружу гомункулов в самом зачатке, рискуя уничтожить вместе с ними из самого автора? Никто не даст вам однозначного ответа, ведь он может поставить под удар и саму индустрию мистических триллеров.

«Судная ночь 3»

Поклонникам кровавых триллеров в 2016 году Голливуд предложил третью часть «Судной ночи». Со времени введения напасти под названием Судная ночь в США минуло 25 лет. Раз в году — в ночь с 21 на 22 марта — можно будет совершенно безнаказанно убивать, крушить, насиловать и воровать, при полном бездействии врачей и полиции. Это будет своеобразной выхлопной трубой для накопившегося негатива и позволит сократить преступность до 1 %. С годами стало ясно, что новым Отцам-основателям Америки Судная ночь выгодна, прежде всего, по экономическим соображениям. Ведь под ножи и пули отморозков в первую очередь попадают представители беднейших слоев населения, которым потом не нужно платить пособия. Страховые компании обогащаются за счет высоких ставок на страхование имущества, поскольку очень велика вероятность, что в Час Х оно будет разнесено в клочья. А туристические фирмы процветают за счет потоков заморских гостей, специально приезжающих чтобы как следует «развлечься» без каких-либо проблем с законом.

Перенос же фильма в сугубо политическую плоскость имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, к утомительному мочилову был подогнан какой-никакой цементирующий элемент. С другой — смущает ярко выраженная пропагандистская подоплека такого решения. Даже самому недалекому зрителю ясно, что за беззащитной Шарлин стоит «душка» Хиллари Клинтон, а одним из прототипов ее главного оппонента — фанатичного пастора Эдвиджа Оуэнза — является «монструозный» Дональд Трамп. Чтобы подчеркнуть фашистскую сущность героя, авторы фильма даже покусились на святое, показав литургию в форме человеческого жертвоприношения с фашистскими символами. Сказать, что это перебор — не сказать ничего.

«Коллектор»

Одна, пожалуй, из лучших ролей блистательного Константина Хабенского представлена в драме «Коллектор». Артур (Константин Хабенский)— преуспевающий коллектор, как бы дико это ни звучало. Силовым методам работы с клиентами он предпочитает изощренное психологическое давление, благодаря чему КПД его неблагодарной работы уверенно приближается к ста. Угрозы сломленных клиентов Артур считает чем-то обыденным, поэтому поначалу не обращает внимания на звонок некой дамочки, начинающей сразу с ультиматума. Следом, правда, выясняется, что она действительно опасна, так как выложила в Интернет некое видео, способное поставить крест на деловой репутации ловкого коллектора. Сразу же начинается вал звонков от знакомых и партнеров по работе, которые один за другим отворачиваются от проштрафившегося Артура. Теперь у него есть всего 4-5 часов, чтобы доказать, что он — «не верблюд».

Монодрама — относительно новый для России «зверь». Среди западных аналогов к «Коллектору» ближе всего оказывается «Лок» с неподражаемым Томом Харди. И там, и там герой ведет в ночи, бесконечные телефонные ситуации, разруливая, казалось бы, самые безнадежные ситуации. В условиях тотального финансового кризиса монодрама оказывается одним из самых надежных способов снять оригинальный фильм за сравнительно небольшие деньги. И Алексей Красовский этим очень умело воспользовался.

«Хороший мальчик»

Обладатель Гран-при фестиваля «Кинотавр» фильм «Хороший мальчик» рассказывает о шести днях из жизни девятиклассника Коли Смирнова. Наш герой — примерный ученик и пай-мальчик. Лишь английский дается ему с трудом. Желая подтянуть туго дающийся ему предмет, Коля заявляется домой к учительнице английского Алисе Денисовне (Иева Андреевайте), а та пребывает в не совсем адекватном состоянии и пытается его соблазнить. В итоге Коле так ничего и не обламывается, и заветная дверь захлопывается прямо перед его носом. Как порядочный и ответственный человек, герой считает, что теперь его обязанность — хранить верность своенравной учительнице. А тут, как на грех, на него обращает внимание сексапильная одноклассница Ксюша (Анастасия Богатырева). Коля кажется ей невероятно крутым, поскольку она подозревает ее в поджоге школы. Кроме того, в этом учебном заведении работает директором ее отец (Михаил Ефремов). С ним завязывает дружбу Коля Смирнов, убеждая его вернуться в семью.

«Хороший мальчик» - это драма взросления. Именно по таким фильмам специализируется один из соавторов сценария Михаил Местецкий, известный по недавнему фильму «Тряпичный союз». Только здесь подростки аполитичны — ну, или по крайней мере, не педалируют своих убеждений. Всё, что их по-настоящему интересует — это танцы, которые здесь поставлены действительно мастерски и со знанием дела. Все дело в герое, которого отлично сыграл Семен Трескунов, ставших после «Призрака» Александра Войтинского одним из самых перспективных молодых актеров. Он нигде не переигрывает, не перетягивает одеяло на себя, но наполняет особым смыслом каждый жест и каждую сказанную фразу.

«28 панфиловцев»

Иногда сухие цифры могут превратиться в яблоко раздора. Увы, так и произошло с подвигом 28-ми гвардейцев-панфиловцев. Заметка военного корреспондента, призванная поднять боевой дух советских солдат, использовала некоторую подтасовку фактов, из-за чего в 1947 и 1966-м годах были предприняты первые робкие попытки пересмотра тех событий. А уж в наши дни на костях героев началась настоящая свистопляска! Особенно горе-ревизионеры упирали на то, что панфиловцев было гораздо больше, шестеро остались живы, а Иван Добробабин вообще был обвинен в итоге в сотрудничестве с оккупационными властями.

Подобные недостойные инсинуации, понятное дело, без достойного отпора оставаться не должны. Этим и решили озаботиться питерские создатели фильма «28 панфиловцев» - режиссер Ким Дружинин и продюсер Андрей Шальопа. Заручившись народной поддержкой (в результате краудфандинговой акции на съемки было собрано более 34 миллионов рублей — примерно четвертая часть бюджета), они создали настоящий памятник героям. Слава Богу, в фильме нет ни «озверевших СМЕРШевцев», ни льющих крокодиловы слезы фрицев а ля несуразный бондарчуковский «Сталинград», ни зацикленных на идеологии политруков. История простая и человечная, но, опять же, без набившего оскомину выворачивания нижнего белья и натужных любовных линий.

«Землетрясение»

Землетрясение в Армении 7 декабря 1988 стало крупнейшей природной катастрофой в истории СССР. Катаклизм полностью уничтожил Спитак и серьезно разрушил другие армянские города. Удивительно, что до сих пор об этом трагическом событии не было снято ни одного художественного фильма. Так что режиссер Сарик Андраесян своей новой работой «Землетрясение» просто восстановит историческую справедливость, не став к тому же подлаживаться под круглые даты. Кинематографист сумел найти оптимальный баланс между масштабным фильмом-катастрофой и пронзительным повествованием о реальных человеческих судьбах. Рушащиеся дома и гибнущие люди в фильме, конечно, присутствуют, но акцента на этом не делается, поэтому в зрелищную «голливудщину» картина, к счастью, не скатывается. Доминирующих сюжетных линий здесь, пожалуй тоже нет. При этом повествование не выглядит натянутым и мозаичным, каждый элемент здесь нужен и важен и, главное, не конфликтует с соседним.