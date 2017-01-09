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Мюзикл «Ла-Ла Лэнд» поставил абсолютный рекорд премии «Золотой глобус»

12:02 9.01.2017
«Ла-Ла Лэнд»
«Ла-Ла Лэнд»

В Лос-Анджелесе состоялась торжественная церемония вручения премии Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус».

Триумфатором премии стал мюзикл режиссера Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Лэнд». Картина победила во всех 7 номинациях, где была представлена. Фильм получил награды как лучшая комедийная картина, за лучшую режиссуру, сценарий, лучшую музыку и оригинальную песню, а актеры Райан Гослинг и Эмма Стоун получили премию за лучшее исполнение главных ролей в этом фильме.

Фильм «Ла-Ла Лэнд» поставил абсолютный рекорд премии «Золотой глобус». До этого еще ни одна киноработа не получала одновременно семь статуэток премии. Ранее рекордсменами «Золотого глобуса» считались картины «Пролетая над гнездом кукушки» и «Полуночный экспресс», получившие в свое время шесть статуэток.

Лучшим драматическим фильмом была названа работа режиссера Барри Дженкинса «Лунный свет». Лучшими драматическими актерами стали Кейси Аффлек («Манчестер у моря») и Изабель Юппер («Она»). Лучшим анимационным фильмом стал «Зверополис».

В телевизионных категориях награды получили сериалы «Корона», «Атланта», «Американская история преступлений». Полный список лауреатов «Золотого глобуса»  представлен на сайте премии.

Темы: Золотой глобус, Кино, Кино в мире, Награды и премии в кино
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