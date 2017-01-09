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«Бэтмен против Супермена» лидирует в шорт-листе премии «Золотая малина»

13:21 9.01.2017
«Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
«Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»

Несмотря на кассовый успех фильмов, снятых по комиксам, именно они стали основными потенциальными претендентами на получение голливудской анти-премии «Золотая малина».

Как сообщает портал «Кинопоиск», в начале января членам фонда премии «Золотая малина» был выслан так-называемый шорт-лист киноработ для голосования, по результатам которых будет составлен список номинантов.

В каждую «призовую» категорию попадут по пять фильмов или артистов. Основным претендентом на соискание анти-премии стал фильм Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Он фигурирует в восьми номинациях.

Шансы заработать «Золотую малину» есть также у фильмов «Отряд самоубийц», «Алиса в Зазеркалье», «Дивергент 3», «Дедушка легкого поведения», «Образцовый самец 2», «Боги Египта».

Список номинантов на анти-премию «Золотая малина» будет объявлен 23 января, ну а лауреаты премии – 25 февраля. Премией «Золотая малина» отмечаются наихудшие достижения голливудского кинематографа.

Темы: Кино, Кино в мире, Награды и премии в кино
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