Создателям «Страны ОЗ» до сих пор не выплатили деньги с проката фильма

Режиссер комедии «Страна ОЗ» (2015) Василий Сигарев обвинил прокатную компанию «Парадиз» в невыплате денег, полученных с кассовых сборов с проката киноленты в кинотеатрах. Об этом кинематографист заявил порталу Znak.com.

По его словам, они должны были получить порядка 10 миллионов рублей. Однако за год, который прошел с окончания проката «Страны ОЗ», правообладателям было выплачено всего 5,4 миллиона рублей.

Супруга кинематографиста, актриса Яна Троянова добавила, что прокатчики аргументируют свой отказ в выплате оставшихся денег за прокат картины тем, что кинотеатры не отдают прокатчикам часть выручки со сборов.

Сигарев добавил, что в случае, если «Парадиз» не выплатит оставшиеся деньги в течение недели, то он расскажет своим зарубежным партнерам о том, что с этой компанией «дел лучше не иметь».

Фильм «Страна ОЗ» вышел в прокат в декабре 2015 года. Бюджет киноленты составил 1,5 миллиона долларов, кассовые сборы – 307,6 тысяч долларов.