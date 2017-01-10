Фильм «Ла-Ла Лэнд» стал лидером по количеству номинаций на премию BAFTA

Музыкальный фильм режиссера Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Лэнд» продолжает покорять кинокритиков мира.

После своего безусловного триумфа на премии «Золотой глобус», «Ла-Ла Лэнд» стал потенциальным фаворитом премии Британской академии кино и телевидения BAFTA. Согласно сайту кинопремии, мюзикл Шазелла претендует в общей сложности на 11 наград.

Картина представлена в таких номинациях, как «лучший фильм», «лучшая операторская работа», «лучший актер», «лучшая актриса», «лучший режиссер», «лучшие декорации», «лучший дизайн костюмов», «лучшая оригинальная музыка».

По девять номинаций получили фильмы режиссеров Тома Форда «Под покровом ночи» и Дени Вильнева «Прибытие».

За звание лучшего фильма по версии BAFTA поборются также работы «Я, Дэниел Блейк», «Лунный свет», «Манчестер у моря». В актерских номинациях помимо Райана Гослинга и Эммы Стоун представлены Эндю Гарфилд, Кейси Аффлек, Джейк Джилленхолл, Вигго Мортенсен, Мерил Стрип, Эмили Блант, Эми Адамс, Натали Портман.

Полный список номинантов представлен на сайте премии BAFTA. Лауреаты премии будут объявлены 12 февраля в Лондоне.