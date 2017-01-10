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Звезды Голливуда выйдут на марш протеста против Трампа

13:19 10.01.2017

Знаменитые голливудские актрисы Скарлетт Йоханссон, Джулиана Мур, Фрэнсис Макдорманд, а также певицы Шер и Кэти Перри, примут участие в женском марше против избранного президента США Дональда Трампа, сообщает Washington Examiner.

Акция пройдет на следующий день после церемонии инаугурации Трампа — 21 января. Организаторы марша ожидают порядка 200 тысяч участниц.

Как заявила Йоханссон, она хочет быть услышанной и будет отстаивать то, во что верит. Ранее актриса Америка Феррера отметила, что после выборов многие «боятся, что их мнения не будут учтены».

Противостояние между Трампом и звездами Голливуда началось еще во время предвыборной кампании, когда многие из актеров активно поддерживали Хиллари Клинтон. Прошедшие выборы и победа Трампа не примирили звезд с эпатажным бизнесменом. Критика в адрес Тампа, в частности, прозвучала во время торжественной церемонии вручения премии «Золотой Глобус». В частности актриса Мэрил Стрип напомнила о случае, когда Трамп спародировал журналиста с физическим недостатком Сержа Ковалески.

Трамп избран президентом США 8 ноября 2016-го. Он вступит в должность после инаугурации 20 января.

Темы: Актеры и актрисы зарубежного кино, Знаменитости и популярные персоны, Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
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10.01.2017, 17:53
Остап

таки непонятно- если Америка "за", а Голливуд "против", то кто тогда прав?
10.01.2017, 17:09
Dvaukha

Что касается Шер мадонны Йохансон и прочих див хуливуда то это не дивно. Печати ставить некуда. Вот кто по настоящему удивила так это мэрил стрип не ожидал от столь дамы прыти. А вообще они же хотели в случае победы Трампа уехать в Канаду что-то не наблюдается очередь
10.01.2017, 16:52
Сидоров И П

Голивуд является самой мощной конторой педофильской индустрии.О чем в мае прошлого года не побоялся заявить актер Элайджа Вуд и о чем не могут не знать все эти звездуны.Что то не слышны их протесты по этому поводу.Значит и сами являются дегенератами и соучастниками.
Их "протест" это боязнь здоровых сил.А погнали их на этот марш выродков профсоюзы гомиков и пидофилов,от которых зависит получение ролей,бабла и пр.
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