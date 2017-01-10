Звезды Голливуда выйдут на марш протеста против Трампа

Знаменитые голливудские актрисы Скарлетт Йоханссон, Джулиана Мур, Фрэнсис Макдорманд, а также певицы Шер и Кэти Перри, примут участие в женском марше против избранного президента США Дональда Трампа, сообщает Washington Examiner.

Акция пройдет на следующий день после церемонии инаугурации Трампа — 21 января. Организаторы марша ожидают порядка 200 тысяч участниц.

Как заявила Йоханссон, она хочет быть услышанной и будет отстаивать то, во что верит. Ранее актриса Америка Феррера отметила, что после выборов многие «боятся, что их мнения не будут учтены».

Противостояние между Трампом и звездами Голливуда началось еще во время предвыборной кампании, когда многие из актеров активно поддерживали Хиллари Клинтон. Прошедшие выборы и победа Трампа не примирили звезд с эпатажным бизнесменом. Критика в адрес Тампа, в частности, прозвучала во время торжественной церемонии вручения премии «Золотой Глобус». В частности актриса Мэрил Стрип напомнила о случае, когда Трамп спародировал журналиста с физическим недостатком Сержа Ковалески.

Трамп избран президентом США 8 ноября 2016-го. Он вступит в должность после инаугурации 20 января.