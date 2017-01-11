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Названы сроки начала работ над финальными сериями «Игры престолов»

17:55 11.01.2017
«Игра престолов»
«Игра престолов»
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Телеканал НВО начнет съемки заключительного сезона сериала «Игра престолов» осенью 2017 года.

Как сообщает NME со ссылкой на актера Лиама Каннингема (Давос Сиворта), сейчас во всю продолжаются съемки седьмого сезона. Съемочный процесс должен завершиться в феврале, после чего начнется постпродакшн новых серий.

Вновь на съемочной площадке актеры «Игры престолов» должны оказаться в сентябре текущего года. Всего восьмой сезон сериала будет содержать шесть эпизодов. Премьера последних серий нашумевшего телешоу запланирована на 2018 год.

Седьмой сезон «Игры престолов» должен выйти на экраны летом 2017 года. Он будет состоять из семи серий.

Отметим, что писатель Джордж Мартин пообещал поклонникам его саги «Песнь Льда и Пламени», по мотивам которой снят сериал, выпустить новый том также в текущем году. Предыдущая книга франшизы вышла в 2011 году.

Темы: Кино, Кино в мире, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире, Телевизионные сериалы
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