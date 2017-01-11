Объявлен конкурс на лучшую киноработу о Москве

Власти столицы объявили о старте конкурса на лучшую киноработу о Москве, сообщает ТАСС.

Об учреждении кинонаграды «За создание образа Москвы в киноискусстве» объявил мэр столицы Сергей Собянин во время открытия Московского международного кинофестиваля летом 2016 года.

К участию в конкурсе допускаются художественные, документальные, анимационные фильмы, а также сериалы, в которых «отражен образ современной Москвы». Киноработы должны быть сняты в Москве и иметь прокатное удостоверение, выданное после 10 января 2012 года.

Подать заявку может режиссер или продюсер кинопроекта до 15 марта. После завершения периода приема заявок специальная конкурсная комиссия определит список фильмов-претендентов, а вот победитель будет определен голосованием участников проекта «Активный гражданин».

Приз «За создание образа Москвы в киноискусстве» будет вручен в рамках Московского международного кинофестиваля 2017. Денежное вознаграждение за первое место составит 50 миллионов рублей, за второе — 30 миллионов рублей и за третье — 20 миллионов рублей.

39-й Московский международный кинофестиваль пройдет с 22 по 29 июня.