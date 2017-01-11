В Лос-Анджелесе появится музей саги «Звездные войны»

Знаменитый режиссер Джордж Лукас выбрал Лос-Анджелес в качестве места создания собственного музея, сообщает The Los Angeles Times.

Кинематографист уже несколько лет пытается создать музей, который стал бы местом хранения его коллекции произведений искусства, состоящей из около 10 тысяч картин и иллюстраций, а также уникальными вещами, которые относятся к саге «Звездные войны». Так, в 2009 году он планировал создать этот музей в родном Сан-Франциско, однако столкнулся с противодействием со стороны чиновников, так как хотел начать строительство в историческом парке города. Затем Лукас присматривался к Чикаго, однако и там ничего не получилось.

Сейчас же планируется, что музейный комплекс будет построен на площади 76 квадратных километров в городском парке экспозиций Лос-Анджелеса. Ожидается, что данное знание будет способствовать дальнейшему расширению «музейного пейзажа» города. Отмечается, что в последние годы в Лос-Анджелесе открываются все новые и новые художественные музеи.

«Я всегда считал, что Лос-Анджелес наиболее подходящее место для того, чтобы представлять творчество Джорджа Лукаса. Люди будут приезжать сюда со всего мира, чтобы только увидеть оригинальную маску Дарта Вейдера», - прокомментировал мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти.

Джордж Лукас будет лично финансировать этот проект, стоимость которого оценивается в размере 1 миллиарда долларов. Строительство позволит создать десятки тысяч рабочих мест в городе. Ряд чиновников, однако, сохраняют скептицизм, считая, что Лукас может столкнуться с теми же самыми проблемами, как в Сан-Франциско и Чикаго. На сегодняшний день планируется, что музей Лукаса будет открыт в 2021 году.