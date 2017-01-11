]]> ]]>
Главная Кино Сплетник

Елена Проклова покаялась перед обманутыми женами актеров

13:49 11.01.2017 , Антон Крайний

Елена Проклова откровенно рассказала о былых любовных увлечениях

Елена Проклова

Сенсационные признания актриса позволила себе в программе «Бориса Корчевникова «Интервью в прямом эфире». Оказывается, в числе тех, с кем у нее были романы, значатся Олег Янковский, Андрей Миронов и Михай Волонтир Одновременно Проклова повинилась перед женами означенных актеров.

Программа вышла в эфир под названием «Елена Проклова: у кого я прошу прощения». Причем, Проклова отметила, что больше всего треволнений ей принесли отношения с Олегом Янковским. Во время их романа Проклова даже забеременела и решила пойти на аборт. Янковский под окнами больницы умолял ее передумать, но Проклова была непреклонна. В тот период она была не замужем, но актер был женат, и она не желала разрушать семью. Пикантность ситуации придавало то, что, что она общалась с женой Янковского и даже водила дочку на каток вместе с сыном артиста Филиппом.

Елена Проклова

О супруге Янковского Проклова отзывается с придыхание. «Да, он был женат на прекрасной женщине до конца своих дней. Любовь была большая, - цитирует «КП» слова Елены во время эфира. - Я считаю, что увлечение такой девочкой, как я, хотя оно и было долгим и серьезным, это было всего лишь увлечение. Его супруга знала о нас. Она была мудрой».

Елена Проклова

Исполнена драматизма оказалась и история взаимоотношений Прокловой с «цыганом» Михаем Волонтиром. Страсть между ними вспыхнула в 1983 году во время совместных съемок в фильме «Будь счастлива, Юлия!» Дело было в Молдавии, и в разгар работы съемочной группы на площадке неожиданно появилась жена Михая. «Скандал был неописуемый. Вся гостиница ходила ходуном», - вспоминает Проклова.

Елена Проклова

Артистка также призналась, что нежные чувства связывали ее с Андреем Мироновым (ее партнером по фильму «Будьте моим мужем») и Олегом Табаковым – в то время, когда они работали в одном театре. А вот Александр Абдулов, с которым актрису упорно сводила молва, не был в числе ее поклонников.

Нынешнему мужу Прокловой Андрею Тришину тяжело было слышать такие откровения. Он даже выходил из студии во время пикантного рассказа своей спутницы жизни.

Фото с сайта kino-teatr.ru


 

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Выдающиеся актрисы театра и кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.01.2017, 16:27
Гость: Последователи Елены

Смелость, это второе Я нашей героини, пойти на такие откровения не каждый решится, ну и героями-то становятся не все!
11.01.2017, 15:59
Гость: Радий

100%
11.01.2017, 15:52
Гость: Ося

"Этому дала, этому дала... А этому НЕ далааа!"...
Все комментарии (8)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.