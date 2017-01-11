Елена Проклова покаялась перед обманутыми женами актеров

Елена Проклова откровенно рассказала о былых любовных увлечениях

Елена Проклова

Сенсационные признания актриса позволила себе в программе «Бориса Корчевникова «Интервью в прямом эфире». Оказывается, в числе тех, с кем у нее были романы, значатся Олег Янковский, Андрей Миронов и Михай Волонтир Одновременно Проклова повинилась перед женами означенных актеров.

Программа вышла в эфир под названием «Елена Проклова: у кого я прошу прощения». Причем, Проклова отметила, что больше всего треволнений ей принесли отношения с Олегом Янковским. Во время их романа Проклова даже забеременела и решила пойти на аборт. Янковский под окнами больницы умолял ее передумать, но Проклова была непреклонна. В тот период она была не замужем, но актер был женат, и она не желала разрушать семью. Пикантность ситуации придавало то, что, что она общалась с женой Янковского и даже водила дочку на каток вместе с сыном артиста Филиппом.

Елена Проклова

О супруге Янковского Проклова отзывается с придыхание. «Да, он был женат на прекрасной женщине до конца своих дней. Любовь была большая, - цитирует «КП» слова Елены во время эфира. - Я считаю, что увлечение такой девочкой, как я, хотя оно и было долгим и серьезным, это было всего лишь увлечение. Его супруга знала о нас. Она была мудрой».

Елена Проклова

Исполнена драматизма оказалась и история взаимоотношений Прокловой с «цыганом» Михаем Волонтиром. Страсть между ними вспыхнула в 1983 году во время совместных съемок в фильме «Будь счастлива, Юлия!» Дело было в Молдавии, и в разгар работы съемочной группы на площадке неожиданно появилась жена Михая. «Скандал был неописуемый. Вся гостиница ходила ходуном», - вспоминает Проклова.

Елена Проклова

Артистка также призналась, что нежные чувства связывали ее с Андреем Мироновым (ее партнером по фильму «Будьте моим мужем») и Олегом Табаковым – в то время, когда они работали в одном театре. А вот Александр Абдулов, с которым актрису упорно сводила молва, не был в числе ее поклонников.

Нынешнему мужу Прокловой Андрею Тришину тяжело было слышать такие откровения. Он даже выходил из студии во время пикантного рассказа своей спутницы жизни.

Фото с сайта kino-teatr.ru



