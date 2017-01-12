Звезда «Игры престолов» появится в третьей части франшизы «Мстители»

Звезда сериала «Игра престолов», популярный американский актер Питер Динклэйдж присоединится к актерскому составу третьей части франшизы «Мстители», сообщает Variety.

Роль, которую сыграет актер, пока не называется. Однако отмечается, что это будет один из ключевых персонажей. По мнению поклонников Динклэйдж может сыграть злодея Модока.

Фильм «Мстители: Война бесконечности» будет разделен на две части и Marvel настроены на то, чтобы заполучить Динклэйджа в оба проекта. Съемки картины должны начаться весной текущего года в Шотландии. Производственный бюджет проекта составляет порядка 500 миллионов долларов.

Режиссерское кресло проекта заняли братья Руссо, известные по фильмам о Капитане Америка. Первая часть «Мстителей 3» выйдет в прокат в первой половине 2018 года.

Ранее Динклэйдж уже снимался в фильме по мотивам комиксов. На его счету значится лента «Люди Икс: Дни минувшего будущего».