Названы самые популярные российские актеры и фильмы последних 15 лет

Аналитики компании «Яндекс» проанализировали развитие российской киноиндустрии исходя из данных, предоставленных крупнейшим отечественным интернет-ресурсом о кино «Кинопоиск».

Исследование было сфокусировано на первых 15 годах XXI века. За это время сама индустрия кино в России выросла более чем в три раза. Так, в период с 2001 по 2015 год в России вышло 2,3 тысячи полнометражных фильмов, 3,4 тысячи сезонов телесериалов и телефильмов, 100 полнометражных мультфильмов и 100 мультсериалов.

Самым популярным фильмом была названа лента «Легенда №17», за которой следует фильм Юрия Быкова «Дурак». А вот первенство по сборам пока удерживает работа Федора Бондарчука «Сталинград».

Самой дорогой киноработой стала лента Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2: Цитадель». При бюджете в 45 миллиона долларов она смогла собрать только 1,5 миллиона.

Самой популярной актрисой последних 15 лет названа актриса Оксана Акиньшина. Далее следуют Ингеборга Дапкунайте и Вера Брежнева. Среди актеров лидерство значится за Константином Хабенским, за которым идет Алексей Чадов и Андрей Мерзликин.

Наиболее влиятельным режиссером назван Тимур Бекмамбетов. На втором месте оказался Алексей Балабанов и замыкает эту тройку Петр Буслов.