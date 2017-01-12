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Названы самые популярные российские актеры и фильмы последних 15 лет

15:08 12.01.2017
Константин Хабенский. Фото с сайта kinopoisk.ru
Константин Хабенский. Фото с сайта kinopoisk.ru

Аналитики компании «Яндекс» проанализировали развитие российской киноиндустрии исходя из данных, предоставленных крупнейшим отечественным интернет-ресурсом о кино «Кинопоиск».

Исследование было сфокусировано на первых 15 годах XXI века. За это время сама индустрия кино в России выросла более чем в три раза. Так, в период с 2001 по 2015 год в России вышло 2,3 тысячи полнометражных фильмов, 3,4 тысячи сезонов телесериалов и телефильмов, 100 полнометражных мультфильмов и 100 мультсериалов.

Самым популярным фильмом была названа лента «Легенда №17», за которой следует фильм Юрия Быкова «Дурак». А вот первенство по сборам пока удерживает работа Федора Бондарчука «Сталинград».

Самой дорогой киноработой стала лента Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2: Цитадель». При бюджете в 45 миллиона долларов она смогла собрать только 1,5 миллиона.

Самой популярной актрисой последних 15 лет названа актриса Оксана Акиньшина. Далее следуют Ингеборга Дапкунайте и Вера Брежнева. Среди актеров лидерство значится за Константином Хабенским, за которым идет Алексей Чадов и Андрей Мерзликин.

Наиболее влиятельным режиссером назван Тимур Бекмамбетов. На втором месте оказался Алексей Балабанов и замыкает эту тройку Петр Буслов.

Темы: Кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино
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Комментарии читателей
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12.01.2017, 20:43
Гость: Уууу.

Бррррр.
12.01.2017, 19:39
Гость: Ольга

Похоже Рейтинг составили завсегдатаи ночных клубов.
12.01.2017, 19:27
Гость: Мик

Рейтинг туфта, россияне иное смотрят!!!
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