Рената Литвинова поставит спектакль с музыкой Земфиры

Сегодня, 12 января, отмечает юбилей одна из востребованных отечественных актрис, режиссер, сценарист и продюсер Рената Литвинова.

Рената Литвинова родилась 12 января 1967 года в Москве. Она окончила ВГИК. Сразу после появления в кинематографическом обществе Рената Литвинова произвела большое впечатление. Однако она более была известна как сценарист. Лишь с выходом на экраны телесериала Киры Муратовой «Границы. Таежный роман» Литвинова получила признание как актриса.

За свою карьеру Рената Литвинова снялась в 34 фильмах, срежиссировала 7 фильмов. Также Литвинова написала сценарии для 14 фильмов, озвучила 4 роли и выступала продюсером 4 картин. В некоторых работах Рената выступила одновременно и в качестве сценариста, и режиссёра, и продюсера и актрисы («Богиня: как я полюбила» и «Последняя сказка Риты»).

Как пишет ТАСС, сейчас Рената Литвинова работает над спектаклем «Северный ветер», который будет поставлен на сцене МХТ. В постановке задействованы актеры Борис Плотников, любимые артистки Софья Заика, Яна Сексте, Павел Ворожцов, Павел Табаков, Мария Фомина, Константин Богомолов. Музыку к спектаклю пишет певица Земфира. Премьера намечена на весну текущего года.