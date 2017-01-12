]]> ]]>
Главная Кино Новости

Рената Литвинова поставит спектакль с музыкой Земфиры

12:23 12.01.2017
Рената Литвинова. Фото с офстраницы в Facebook
Рената Литвинова. Фото с офстраницы в Facebook

Сегодня, 12 января, отмечает юбилей одна из востребованных отечественных актрис, режиссер, сценарист и продюсер Рената Литвинова.

Рената Литвинова родилась 12 января 1967 года в Москве. Она окончила ВГИК. Сразу после появления в кинематографическом обществе Рената Литвинова произвела большое впечатление. Однако она более была известна как сценарист. Лишь с выходом на экраны телесериала Киры Муратовой «Границы. Таежный роман» Литвинова получила признание как актриса.

За свою карьеру Рената Литвинова снялась в 34 фильмах, срежиссировала 7 фильмов. Также Литвинова написала сценарии для 14 фильмов, озвучила 4 роли и выступала продюсером 4 картин. В некоторых работах Рената выступила одновременно и в качестве сценариста, и режиссёра, и продюсера и актрисы («Богиня: как я полюбила» и «Последняя сказка Риты»).

Как пишет ТАСС, сейчас Рената Литвинова работает над спектаклем «Северный ветер», который будет поставлен на сцене МХТ. В постановке задействованы актеры Борис Плотников, любимые артистки Софья Заика, Яна Сексте, Павел Ворожцов, Павел Табаков, Мария Фомина, Константин Богомолов. Музыку к спектаклю пишет певица Земфира. Премьера намечена на весну текущего года.

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Персоны и деятели российского кино, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.