Популярный сериал «Американская история ужасов» продлен еще на два сезона, сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на телеканал Fox Television.

Еще осенью 2016 года создатели телешоу анонсировали работу над седьмым сезоном, который выйдет в 2017 году. Теперь стало известно, что сериал получит еще восьмой и девятый сезоны. При этом не исключается и дальнейшее продление телешоу.

«Сериал «Американская история ужасов» запустил революцию среди телешоу с ограниченным количеством серий. Об этом свидетельствует популярность последнего сезона. «Роанок» стал таким же популярным, как и первый сезон шоу «Дом-убийца». Каждая новая глава представляет собой культурное событие, насыщенное яркими образами, стилем и сюжетом. Мы очень рады тому, что Райан Мерфи и Брэд Фальчук будут продолжать радовать нас своим новаторским подходом», - прокомментировали объявление о продлении шоу представители телеканала.

Отмечается, что «Американская история ужасов» является одним из популярных сериалов телеканала Fox Television. На его счету ряд престижных наград, в том числе «Эмми» и «Золотой глобус».

«Когда Райан и Брэд пришли к нам семь лет назад с идеей создания сериала ужасов, в котором будут играть одни и те же актеры, но будут показаны совершенно разные и не взаимосвязанные истории, мы были в восторге. С тех пор они представили шесть фантастических сезонов, которые привлекают миллионы зрителей и собирают лучшие награды», - добавили представители телекомпании.

Издание отмечает, что последний сезон AHS «Роанок» показал рост зрительской аудитории на 5% по сравнению с предыдущим сезоном «Отель». Создатели шоу говорят, что продолжат сохранять интригу в отношении седьмого сезона, но постараются дать зрителям и поклонникам сериала больше намеков. Известно, что в телешоу вернутся ключевые актеры, в том числе Сара Полсон и Эван Питерс.