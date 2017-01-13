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Фильм «Викинг» попал в число лидеров мирового проката

12:36 13.01.2017
«Викинг»
«Викинг»
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Российский фильм «Викинг» попал в первую десятку лидеров мирового проката, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Роскино.

Прокат фильма идет в России и трех странах Прибалтики. Кассовые сборы киноленты за прошедший уикенд составили 6,7 миллионов долларов, тем самым «Викинг» сумел опередить голливудский фильм «Призрачная красота» с участием Уилла Смита. Последний демонстрировался в 49 странах и собрал за минувший уикенд 6,6 миллиона долларов.

В истории современного российского кинематографа, это первый случай попадания отечественного фильма в топ-10 мирового проката. В Роскино напоминают, что еще в ноябре на кинорынке в Лос-Анджелесе компания «Централ Партнершип» получила заявки на покупку фильма из 45 стран мира. «Но что так стремительно, в начале прокатного года историческая драма из России ворвется в мировой чарт, предсказать было невозможно!» - добавляют в Роскино.

В топ-10 мирового проката также значатся «Изгой-один: Звездные войны. Истории», «Кредо убийцы», «Пассажиры», «Зверопой», «Моана» и «Великая стена».

Темы: Кино, Кино в России, Премьеры в мире кино
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Комментарии читателей
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13.01.2017, 18:44
Этот факт

подтверждает, что не в всё в порядке в государстве пока ещё российском, а особенно в его спецслужбах и Министерстве культуры, там где находятся рули глобальной государственной рекламы и медиа-воздействия на общественное сознание.
13.01.2017, 17:03
Ююю

Телеканал RT создан для донесения правдивой информации, а "Викинг" создан для донесения какой информации, конкурентоспособности с западным кинематографом?
13.01.2017, 16:57
Vbr

с одной стороны приятно, с другой небость стандартное клише голливуда: интрига, сикось махачь и хеппи энд. А по мне так Тарас Бульба или Солярис толковее, как и назад в будующее.
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