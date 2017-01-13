Фильм «Викинг» попал в число лидеров мирового проката

Российский фильм «Викинг» попал в первую десятку лидеров мирового проката, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Роскино.

Прокат фильма идет в России и трех странах Прибалтики. Кассовые сборы киноленты за прошедший уикенд составили 6,7 миллионов долларов, тем самым «Викинг» сумел опередить голливудский фильм «Призрачная красота» с участием Уилла Смита. Последний демонстрировался в 49 странах и собрал за минувший уикенд 6,6 миллиона долларов.

В истории современного российского кинематографа, это первый случай попадания отечественного фильма в топ-10 мирового проката. В Роскино напоминают, что еще в ноябре на кинорынке в Лос-Анджелесе компания «Централ Партнершип» получила заявки на покупку фильма из 45 стран мира. «Но что так стремительно, в начале прокатного года историческая драма из России ворвется в мировой чарт, предсказать было невозможно!» - добавляют в Роскино.

В топ-10 мирового проката также значатся «Изгой-один: Звездные войны. Истории», «Кредо убийцы», «Пассажиры», «Зверопой», «Моана» и «Великая стена».