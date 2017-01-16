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LucasFilm опровергли слухи о появлении цифровой версии принцессы Леи

10:55 16.01.2017
«Звездные войны»
«Звездные войны»
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Кинокомпания LucasFilm опровергла информацию о возможном использовании цифровых технологий для продолжения истории принцессы Леи в франшизе «Звездные войны».

Ранее сообщалось, что в девятом эпизоде саги появится цифровая версия данного персонажа, которую в оригинале играла актриса Керри Фишер.

«Обычно мы не комментируем слухи фанатов и прессы, но иногда поступает информация, которую мы хотели бы прояснить. Мы заверяем всех поклонников в том, что LucasFilm не планирует воссоздавать образ Керри Фишер в роли генерала Леи Органы при помощи цифровых технологий. Она была нашим другом и мы до сих пор переживаем ее утрату и дорожим памятью о ней», - говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте «Звездных войн».

Представители студии не уточнили, что планируют сделать с персонажем Фишер. Как сообщалось, Керри Фишер успела сняться для всех сцен восьмого эпизода «Звездных войн», который выйдет на экраны в конце 2017 года. Съемки девятого эпизода саги начнутся в 2018 году, а премьера картины намечена на 2019 год. 

Актриса Керри Фишер умерла 27 декабря 2016 года.

Темы: Звездные воины, Кинокомпании, Кино, Кино в мире, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире
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