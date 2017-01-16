Джеймс Кэмерон снимет сериал про историю научной фантастики

Режиссер Джеймс Кэмерон объявил о работе над документальным сериалом, который будет посвящен истории научной фантастики, сообщает IndieWire.

Проект фигурирует под названием «James Cameron’s Story of Science Fiction». Планируется, что сериал будет содержать шесть эпизодов, хронометражем 1 час каждая.

По словам Кемерона, он расскажет о главных научно-фантастических книгах, фильмах и сериалах разных поколений. Кинематографист попробует ответить на главные вопросы, которые поднимает жанр научной фантастики. Он рассказал, что в детстве постоянно пересматривал фильм Кубрика «2001 год: Космическая одиссея».

«Мне нравились визуальные эффекты, но больше всего меня захватывали идеи и вопросы, которые поднимал этот фильм», - добавил он.

Премьера сериала Джеймса Кэмерона намечена на 2018 год.