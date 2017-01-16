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Джеймс Кэмерон снимет сериал про историю научной фантастики

11:34 16.01.2017
Джеймс Кэмерон. Фото с сайта kinopoisk.ru
Джеймс Кэмерон. Фото с сайта kinopoisk.ru

Режиссер Джеймс Кэмерон объявил о работе над документальным сериалом, который будет посвящен истории научной фантастики, сообщает IndieWire.

Проект фигурирует под названием «James Cameron’s Story of Science Fiction». Планируется, что сериал будет содержать шесть эпизодов, хронометражем 1 час каждая.

По словам Кемерона, он расскажет о главных научно-фантастических книгах, фильмах и сериалах разных поколений. Кинематографист попробует ответить на главные вопросы, которые поднимает жанр научной фантастики. Он рассказал, что в детстве постоянно пересматривал фильм Кубрика «2001 год: Космическая одиссея».

«Мне нравились визуальные эффекты, но больше всего меня захватывали идеи и вопросы, которые поднимал этот фильм», - добавил он.

Премьера сериала Джеймса Кэмерона намечена на 2018 год. 

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Кино в мире, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире, Персоны и события в мире кино
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Комментарии читателей
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16.01.2017, 20:41
Гость: Мик

Дело хорошее, главное не только себя любимого вспомнить.
16.01.2017, 18:03
Гость: Горн

Что-то мне подсказывает, что это будет фильм не про историю научной фантастики, а про историю американской и британской фантастики. Ну разве что, быть может, Жюля Верна вспомнят в виде исключения. Карсака или Лема уже вряд ли, про Ефремова вообще молчу.
16.01.2017, 13:14
Гость: Владимирыч

Благое дело, тем более, что фантстика становится глубоко антинаучной.
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