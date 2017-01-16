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Джонни Депп официально развелся и подал в суд на своих менеджеров

09:58 16.01.2017
Джонни Депп. Фото с сайта wikipedia.org
Джонни Депп. Фото с сайта wikipedia.org

Суд в Лос-Анджелесе официально расторг брак между актерами Джонни Деппом и Эмбер Херд, сообщает People.

По решению суда Депп выплатит экс-супруге 7 миллионов долларов, которые, как ранее заявляла Херд, она пожертвует в благотворительный фонд. Суд также отклонил требование Деппа о штрафе в отношении бывшей возлюбленной в размере 100 тысяч долларов за то, что она якобы оттягивала процедуру развода.

Согласно изданию The Hollywood Reporter, параллельно Депп подал иск против своих бывших менеджеров, обвинив их в злоупотреблении служебным положением, что привело к потере более 25 миллионов долларов.

Еще в 2016 году Депп полностью сменил менеджмент, наняв квалифицированных адвокатов, которые и обнаружили проблемы с финансовыми счетами артиста. Согласно данным издания, около 10 миллионов долларов менеджеры перевели на счета третьих лиц. Всего же за 17 лет ими было присвоено порядка 28 миллионов долларов.

Темы: Актеры и актрисы зарубежного кино, Звезды зарубежного кино, Знаменитости и популярные персоны, Развод и проблемы неудачных браков
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