Последняя серия сериала «Шерлок» показала самый низкий рейтинг

Финальный эпизод четвертого сезона сериала «Шерлок» показал самые низкие зрительские рейтинги в истории этого телешоу.

Как пишет Radio Times, аудитория четвертой серии «Шерлока» составила 5,9 миллиона зрителей. Предыдущий эпизод с низким рейтингом значился за второй серией первого сезона «Шерлока», который посмотрело 6,4 миллиона зрителей. Таким образом финальная серия 4 сезона стала самой низкорейтинговой в истории этого сериала.

Издание пишет, что зрительский рейтинг может быть пересчитан позже, так как сводные показатели по всем просмотрам будут доступны только на следующей неделе. Помимо телевизионного показа в Ирландии и Великобритании «Шерлок» был показан более чем в 300 кинотеатрах.

Отмечается, что первую серию четвертого сезона «Шерлока» посмотрело 8,1 миллион зрителей. Чуть выше — 8,41 миллион зрителей — был у специального выпуска «Шерлока», который вышел 1 января 2016 года.

Телеканал ВВС пока воздерживается от комментирования этих показателей. Издание не исключает, что на низкие рейтинги телешоу могла повлиять утечка серии в озвучке Первого канала, произошедшая за сутки до премьеры. ВВС и Первый канал начали совместное расследование. Пока основной версией утечки серии называется хакерская атака на ресурсы российского вещателя.