]]> ]]>
Главная Кино Новости

Последняя серия сериала «Шерлок» показала самый низкий рейтинг

11:29 17.01.2017
«Шерлок»
«Шерлок»

Финальный эпизод четвертого сезона сериала «Шерлок» показал самые низкие зрительские рейтинги в истории этого телешоу.

Как пишет Radio Times, аудитория четвертой серии «Шерлока» составила 5,9 миллиона зрителей. Предыдущий эпизод с низким рейтингом значился за второй серией первого сезона «Шерлока», который посмотрело 6,4 миллиона зрителей. Таким образом финальная серия 4 сезона стала самой низкорейтинговой в истории этого сериала.

Издание пишет, что зрительский рейтинг может быть пересчитан позже, так как сводные показатели по всем просмотрам будут доступны только на следующей неделе. Помимо телевизионного показа в Ирландии и Великобритании «Шерлок» был показан более чем в 300 кинотеатрах.

Отмечается, что первую серию четвертого сезона «Шерлока» посмотрело 8,1 миллион зрителей. Чуть выше — 8,41 миллион зрителей — был у специального выпуска «Шерлока», который вышел 1 января 2016 года.

Телеканал ВВС пока воздерживается от комментирования этих показателей. Издание не исключает, что на низкие рейтинги телешоу могла повлиять утечка серии в озвучке Первого канала, произошедшая за сутки до премьеры. ВВС и Первый канал начали совместное расследование. Пока основной версией утечки серии называется хакерская атака на ресурсы российского вещателя.

Темы: Кино, Кино в мире, Телевизионные сериалы
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.01.2017, 13:15
Мик

Советский Шерлок Холмс лучше.
17.01.2017, 12:12
зай мазай

Надо признать сериал стал совсем отстойным.
Идеи сделать из жены Ватсона суперагента и воскресить Мориарти абсолютно провальные
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.