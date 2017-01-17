В голливудских бестселлерах только 27% всех диалогов досталось женщинам

Мировой кинематограф по-прежнему остается под полным контролем мужской части населения планеты и о гендерном равенстве говорить пока рано.

Именно к такому выводу пришло издание The Independent, опубликовав результаты исследования самых кассовых кинофильмов 2016 года.

Всего было изучено 10 кинолент: «Первый мститель: Противостояние», «В поисках Дори», «Зверополис», «Книга джунглей», «Тайная жизнь домашних животных», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Изгой-один. Звездные войны: Истории», «Дэдпул», «Фантастические твари и где они обитают», «Отряд самоубийц».

Обнаружилось, что женским персонажам было отдано лишь 27% диалогов в кинолентах». Наиболее «мужским» проектом оказался «Изгой-один», в котором только 9% диалогов было отдано женским персонажам.

В «Книге джунглей» женским героям было отдано 10% процентов диалогов, в «Первом мстителе» - 16 процентов. И даже в «Отряде самоубийц», где одним из главных героев была барышня, она говорила гораздо меньше, чем ее товарищи-мужчины.

Больше всего говорящих женских героев было обнаружено в мультфильмах «В поисках Дори» (53%) и «Зверополис» (46%).

Издание пишет, что ситуация, быть может улучшится в 2017 году, когда на экраны выйдут фильмы «Чудо-женщина» и «Звездные войны: Эпизод VIII».