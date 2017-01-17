Журбин пропел осанну Голливуду и упрекнул Трампа в бескультурье

В Лос-Анджелесе вручили престижную кинопремию «Золотой глобус»

Александр Журбин. Фото с сайта kino-teatr.ru

Церемонию посетил российский композитор Александр Журбин, который с 2001 года, как известно, живет на два дома — в Нью-Йорке и Москве. Написав музыку к таким фильмам, как «Бедная Маша», «Джек Восьмеркин - «американец»», «Московская сага», и «Презумпция невиновности», Журбин отлично разбирается в кино, а потому квалифицированно отчитался о своем посещении мероприятия. «На этот раз вырезать российской цензуре ничего не пришлось, как бывало в прошлые годы, никаких особо антирусских ремарок не было, критиковали в основном Трампа, - написал Журбин в колонке snob.ru. - Атмосфера на «Глобусе» была чудесная, даже лучше чем всегда. Количество "Моет-Шандон", говорят, напоминало Ниагарский водопад. Все явно были «под градусом», но в хорошем смысле, и градус самой церемонии был высок. Ведущий Джимми Фэллон вел шоу легко, не тянул одеяло на себя, не отпускал неприличных или слишком политичных шуток, что было вполне ожидаемо. Пожалуй, единственная политичная шутка, что мол, «вот здесь на Золотом Глобусе все еще считаются с народным голосованием», не вызвала особого энтузиазма».

Кадр из фильма «Ла Ла лэнд»

По словам Журбина, церемония прошла под знаком фильма «Ла Ла лэнд»: «И музыка была оттуда, и показывали без конца Шазелля, Стоун и Гослинга, и было ясно, кто сегодня все выиграет. Хотя рекордных семи «Глобусов» никто не ожидал. Я уже высказался об этом фильме в своих предыдущих заметках, и еще раз повторю – я в восторге. Удивительно точно найденный тон, превосходное знание традиций киномюзикла, и одновременно их тонкая контаминация с современной жизнью – все это радует душу и сердце, и говорит о том, что совсем не обязательно делать заумное кино, или наоборот, блокбастерно-тинейджерские фильмы, чтобы завоевать души сегодняшних кинозрителей. Считаю, что все награды заслуженны. Особенно молодому композитору Джастину Гурвицу. Наконец появился кто-то из нового поколения, кто в состоянии заместить Алана Менкена или Ллойда Уэббера в деле сочинения простых, но изысканных мелодий».

Мэрил Стрип в роди Тэтчер. Фото с сайта kino-teatr.ru

Журбину интересно, как «Ла Ла Лэнд» воспримут в России. «Есть ли уже публика, созревшая его смотреть? - задается вопросом композитор. - В Нью-Йорке мы с женой смотрели его в переполненном зале. Хотя это был будний день, сеанс в 10 вечера. Интересно, на церемонии «Глобуса» не было многих привычных голливудских лиц, которые обычно выступают как «презентеры», ну и просто как «тусовщики». Не было Джека Николсона, Дастина Хоффмана, Клинта Иствуда, Майкла Дугласа, Де Ниро, Аль Пачино и многих других грандов Голливуда. Не знаю почему, здоровье или другие причины не позволили им прийти. А жаль! Просто увидеть их всегда удовольствие, Просто знать, что они здесь с нами. Может на Оскаре покажутся?.. Зато было масса новых, относительно молодых имен. И это залог того, что Голливуд будет ныне, и присно, и вовеки веков».

Говоря о знаменитой речи Мэрил Стрип на «Золотом глобусе», Журбин заметил: «Я не буду вдаваться в политические подробности, не мое это дело, да уже об этом высказались все наши «диванные политологи». Обращу внимание только на одну деталь. Новый президент Америки Дональд Трамп – явно не человек культуры. Уверен, с ним можно часами говорить о гольфе или бейсболе, о бирже или о нефти. Но вряд он подхватит разговор об опере или о выставке импрессионистов. В принципе, в этом нет ничего страшного... Но Мэрил Стрип почувствовала интуицией великой актрисы, что Трамп не просто равнодушен к культуре – он ее (культуру) терпеть не может. И хотя в Америке искусство почти не зависит от государства - тут нет Министерства Культуры, есть лишь National Endowment for Arts, который распределяет относительно небольшие гранты на поддержку независимых артистических организаций. Но зато искусство очень зависит от бизнеса. А бизнес, особенно большой бизнес, все эти гиганты ExxonMobile, IBM, AT&T, Microsoft, Apple, Boeing и т.д., так или иначе зависят от правительства и президента. И если им шепнут – ребята, хватит вам давать огромные деньги, на это дурацкое независимое кино (музыку, балет, живопись), от них никакого толку, они только мешают нам жить, настраивают Америку слишком налево (или слишком направо) - то я думаю, они прислушаются.

И артистам станет непросто.

Даже таким как Мэрил Стрип».