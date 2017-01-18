Режиссер Френсис Форд Коппола стал партнером премии «Оскар»

Режиссер Френсис Форд Коппола на грядущей церемонии вручения премии «Оскар» предстанет в новой ипостаси.

Согласно информации издания The Hollywood Reporter организаторы премии — Американская киноакадемия — заключила трехлетний контракт с компанией Копполы Francis Ford Coppola Winery, которая занимается производством вин. Согласно договору, Коппола станет «винным» спонсором церемонии, а также всех мероприятий Киноакадемии, например торжественных приемов.

Аналогичный контракт Коппола заключил и с организаторами кинофестиваля Сандэнс, который стартует 29 января.

«Кинематограф и виноделие — две главные страсти в моей жизни. Партнерство с Сандэнс и Киноакадемией позволит совмещать их наилучшим образом», - прокомментировал новость Коппола.

Как отметил кинематографист, для церемонии вручения премии «Оскар» уже подготовлены специальные сорта вин, которые будут на эксклюзивной основе доступны участникам и гостям в барах во время мероприятия, а также на after party оного.