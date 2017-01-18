]]> ]]>
Главная Кино Новости

Режиссер Френсис Форд Коппола стал партнером премии «Оскар»

15:20 18.01.2017
Фото с офстраницы Francis Ford Coppola Winery в Facebook
Фото с офстраницы Francis Ford Coppola Winery в Facebook

Режиссер Френсис Форд Коппола на грядущей церемонии вручения премии «Оскар» предстанет в новой ипостаси.

Согласно информации издания The Hollywood Reporter организаторы премии — Американская киноакадемия — заключила трехлетний контракт с компанией Копполы Francis Ford Coppola Winery, которая занимается производством вин. Согласно договору, Коппола станет «винным» спонсором церемонии, а также всех мероприятий Киноакадемии, например торжественных приемов.

Аналогичный контракт Коппола заключил и с организаторами кинофестиваля Сандэнс, который стартует 29 января.

«Кинематограф и виноделие — две главные страсти в моей жизни. Партнерство с Сандэнс и Киноакадемией позволит совмещать их наилучшим образом», - прокомментировал новость Коппола.

Как отметил кинематографист, для церемонии вручения премии «Оскар» уже подготовлены специальные сорта вин, которые будут на эксклюзивной основе доступны участникам и гостям в барах во время мероприятия, а также на after party оного.

Темы: Звезды зарубежного кино, Знаменитости и популярные персоны, Премия «Оскар»
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.